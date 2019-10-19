Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Извержение вулкана Этна: в Италии ограничили полеты. Фото: Туристер.Ру

Извержение вулкана Этна: в Италии ограничили полеты (ФОТО)

19 окт 2019, 10:00
999

Новое извержение вулкана Этна произошло в Италии в ночь на 17 октября. Оно сопровождалось усилением сейсмической активности, о чем сообщили специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии.

Loading...

По данным экспертов, землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали в провинции Катания, которая расположена на востоке итальянского острова Сицилия. Эпицентр находился на глубине девять километров, о чем сообщает агентство ANSA.

Вулканологи отмечают, что новое извержение вулкана Этна характеризовалось небольшими взрывами и мощным выбросом пепла, вулканических бомб и кусков раскаленного шлака.

Извержение вулкана Этна: в Италии ограничили полеты. Фото: Twitter

В связи с происшествием администрация международного аэропорта Катании приняла решение о частичном закрытии воздушного пространства над городом. Аэропорту разрешили принимать только четыре рейса в час, при этом запретов на вылет из аэропорта нет.

Напомним, что, в июле во время извержения вулкана в итальянском городе Стромболи один турист погиб, а другой получил ранения.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Украинец Гвоздик потерпел первое поражение и лишился чемпионского пояса (ВИДЕО)

В ночь на 19 октября в американской Филадельфии прошел бой между украинским чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и обладателем титула IBF из России Артуром Бетербиевым

Новости Украины
08:18

На Львовщине в двух городах объявили чрезвычайную ситуацию из-за возможного срыва отопительного сезона

В городах Новый Роздол и Новояворовск во Львовской области власти объявили чрезвычайную ситуацию из-за неготовности начать отопительный сезон

Новости Украины
18:23   18 окт
Новости партнеров
Загрузка...