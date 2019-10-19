Извержение вулкана Этна: в Италии ограничили полеты. Фото: Туристер.Ру

https://racurs.ua/n128292-izverjenie-vulkana-etna-v-italii-ogranichili-polety-foto.html

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Новое извержение вулкана Этна произошло в Италии в ночь на 17 октября. Оно сопровождалось усилением сейсмической активности, о чем сообщили специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии.

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По данным экспертов, землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали в провинции Катания, которая расположена на востоке итальянского острова Сицилия. Эпицентр находился на глубине девять километров, о чем сообщает агентство ANSA.

Вулканологи отмечают, что новое извержение вулкана Этна характеризовалось небольшими взрывами и мощным выбросом пепла, вулканических бомб и кусков раскаленного шлака.

В связи с происшествием администрация международного аэропорта Катании приняла решение о частичном закрытии воздушного пространства над городом. Аэропорту разрешили принимать только четыре рейса в час, при этом запретов на вылет из аэропорта нет.

Напомним, что, в июле во время извержения вулкана в итальянском городе Стромболи один турист погиб, а другой получил ранения.