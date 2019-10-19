Виверження вулкана Етна: в Італії обмежили польоти. Фото: Турістер.Ру

https://racurs.ua/ua/n128292-vyverjennya-vulkana-etna-v-italiyi-obmejyly-poloty-foto.html

Ракурс

Нове виверження вулкана Етна відбулося в Італії в ніч на 17 жовтня. Воно супроводжувалося посиленням сейсмічної активності, про що повідомили фахівці Національного інституту геофізики і вулканології Італії.

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За даними експертів, землетрус магнітудою 3,3 зафіксували в провінції Катанія, яка розташована на сході італійського острова Сицилія. Епіцентр знаходився на глибині дев’ять кілометрів, про що повідомляє агентство ANSA.

Вулканологи відзначають, що нове виверження вулкана Етна характеризувалося невеликими вибухами і потужним викидом попелу, вулканічних бомб і шматків розпеченого шлаку.

У зв’язку з подією адміністрація міжнародного аеропорту Катанії прийняла рішення про часткове закриття повітряного простору над містом. Аеропорту дозволили приймати тільки чотири рейси в годину, при цьому заборон на виліт з аеропорту немає.

Нагадаємо, що, у липні під час виверження вулкана в італійському місті Стромболі один турист загинув.