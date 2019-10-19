У Росії пасажирський літак запросив екстрену посадку через інформацію про замінування. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n128293-u-rosiyi-pasajyrskyy-litak-zaprosyv-ekstrenu-posadku-cherez-informaciu-pro-zaminuvannya.html

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У російському Красноярську компанії «Нордавіа» запросив екстрену посадку після того, як в екстрені служби хтось повідомив про вибухівку, яка нібито знаходиться на його борту.

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Літак летів з Улан-Уде в Москву і на його борту знаходилися близько 150 осіб. Судно довгий час кружляло над Красноярськом, виробляючи паливо, повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на анонімні джерела.

Після того, як літак злетів і набрав висоту, екстрені служби отримали анонімне повідомлення про вибуховий пристрій, що нібито знаходиться на борту. Вони негайно зв’язалися з екіпажем, і командир прийняв рішення про екстрену посадку в найближчому аеропорту — в Красноярську, — повідомив співрозмовник.

За оновленими даними, літак здійснив успішну посадку. Також повідомляється, що чоловік, який повідомив про замінування, вже затриманий.

Нагадаємо, що 31 липня проблемний російський пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 знову здійснив екстрену посадку через несправність.