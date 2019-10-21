Літак із Британії не долетів до США: двоє членів екіпажу знепритомніли. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n128372-litak-iz-brytaniyi-ne-doletiv-do-ssha-dvoie-chleniv-ekipaju-zneprytomnily-infografika.html

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Надзвичайна подія на борту літака, що летів із Великої Британії до Сполучених Штатів Америки, змусила пілотів екстрено здійснити посадку в Ірландії.

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Рейс AA279 перевізника American Airlines не долетів до США через розлив хімічної речовини на борту, повідомляє Еxpress.

За попередньою інформацією, йдеться про засіб для чищення, яке використовували у літаку ще в аеропорту. З невідомої причини ємність з рідиною залишилася на борту й розлилася по підлозі.

Внаслідок випарів пасажири почали скаржитися на свербіж і печіння в очах, а двоє членів екіпажу взагалі знепритомніли.

Через надзвичайну подію на півдорозі до Філадельфії літак, що вилетів із лондонського аеропорту «Хітроу», змінив курс і екстрено приземлився в Дубліні.

Нагадаємо, днями повідомлялося, що у Росії пасажирський літак запросив екстрену посадку після повідомлення про його мінування.