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Літак із Британії не долетів до США: двоє членів екіпажу знепритомніли. Фото: iz.ru
Літак із Британії не долетів до США: двоє членів екіпажу знепритомніли (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n128372-litak-iz-brytaniyi-ne-doletiv-do-ssha-dvoie-chleniv-ekipaju-zneprytomnily-infografika.htmlРакурс
Надзвичайна подія на борту літака, що летів із Великої Британії до Сполучених Штатів Америки, змусила пілотів екстрено здійснити посадку в Ірландії.
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Рейс AA279 перевізника American Airlines не долетів до США через розлив хімічної речовини на борту, повідомляє Еxpress.
За попередньою інформацією, йдеться про засіб для чищення, яке використовували у літаку ще в аеропорту. З невідомої причини ємність з рідиною залишилася на борту й розлилася по підлозі.
Внаслідок випарів пасажири почали скаржитися на свербіж і печіння в очах, а двоє членів екіпажу взагалі знепритомніли.
Через надзвичайну подію на півдорозі до Філадельфії літак, що вилетів із лондонського аеропорту «Хітроу», змінив курс і екстрено приземлився в Дубліні.
Нагадаємо, днями повідомлялося, що у Росії пасажирський літак запросив екстрену посадку після повідомлення про його мінування.
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