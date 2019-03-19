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Ракурс
Список арестованных активов заработал на сайте АРМА, фото - DW

Список арестованных активов с сегодняшнего дня доступен на сайте АРМА (ИНФОГРАФИКА)

19 мар 2019, 14:41
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Список арестованных активов с сегодняшнего дня доступен на официальном сайте Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

На данный момент в нем указаны 726 различных активов. Перечень уже доступен на сайте агентства в разделе «Управление арестованными активами».

Как сообщают в АРМА, целью запуска списка является активизация покупки активов, приобретенных коррупционным путем.

Чтобы правоохранители работали лучше, АРМА 19 марта во время брифинга в Киеве пообещало обновлять перечень арестованных активов ежемесячно. Больше всего таких активов в списке из Киевской, Харьковской, Одесской, Черниговской и Сумской областей.

Председатель АРМА Антон Янчук рассказал, что его ведомство получило из бюджета примерно 92 млн грн, а разыскало имущество (вероятно, коррупционного происхождения) на сумму более 0,5 млрд грн, сообщил в Твиттере журналист Евгений Солонина.

Перечень арестованных активов заработал на сайте АРМА, фото — Твиттер Е.Солонины

«Ракурс» сообщал, что в сентябре 2018 года более полусотни нардепов обжаловали деятельность АРМА в Конституционном суде. В ноябре Агентство объявило конкурс на управление бывшим имением Януковича в Межигорье.

Источник: Ракурс


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