Список арестованных активов заработал на сайте АРМА, фото - DW

https://racurs.ua/n119596-spisok-arestovannyh-aktivov-s-segodnyashnego-dnya-dostupen-na-sayte-arma-infografika.html

Ракурс

Список арестованных активов с сегодняшнего дня доступен на официальном сайте Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

На данный момент в нем указаны 726 различных активов. Перечень уже доступен на сайте агентства в разделе «Управление арестованными активами».

Как сообщают в АРМА, целью запуска списка является активизация покупки активов, приобретенных коррупционным путем.

Чтобы правоохранители работали лучше, АРМА 19 марта во время брифинга в Киеве пообещало обновлять перечень арестованных активов ежемесячно. Больше всего таких активов в списке из Киевской, Харьковской, Одесской, Черниговской и Сумской областей.

Председатель АРМА Антон Янчук рассказал, что его ведомство получило из бюджета примерно 92 млн грн, а разыскало имущество (вероятно, коррупционного происхождения) на сумму более 0,5 млрд грн, сообщил в Твиттере журналист Евгений Солонина.

«Ракурс» сообщал, что в сентябре 2018 года более полусотни нардепов обжаловали деятельность АРМА в Конституционном суде. В ноябре Агентство объявило конкурс на управление бывшим имением Януковича в Межигорье.