Імператор Японії Нарухіто, фото: Kyodo

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Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії інтронізації (процедури офіційного посвячення на найвищу посаду в державі) нового імператора Японії 59-річного Нарухіто.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На престол Нарухіто вступив ще в травні цього року, після зречення його батька — імператора Акіхіто.

Загалом на церемонії були присутні представники з майже 200 країн. Попередня подібна церемонія відбувалася ще в 1990 році, до здобуття нашою державою незалежності, тож Зеленський став першим президентом України, який був присутнім на інтронізації японського імператора.

Церемонія інтронізації відбувалася в Імператорському палаці в Токіо, повідомляє телеканал NHK.

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе виголосив вітальну промову, після чого тричі пролунало «Банзай!» — традиційний японський вигук.

До цього сьогодні імператор відвідав святилища Імператорського палацу, де повідомив Богині Сонця, душам своїх предків та різним божествам, що відбудеться церемонія інтронізації.

Імператриця Масако також окремо відвідала три святилища.

Інтронізація імператора відбувалася на тлі нещодавнього потужного тайфуну «Хагібіс», жертвами котрого стали щонайменше 80 осіб. Тож проведення святкового параду було відкладене з поваги до загиблих та їхніх сімей.

Нагадаємо, під час евакуації постраждалих від тайфуну «Хагібіс» з вертольота випала жінка, котра від отриманих травм згодом померла в лікарні.