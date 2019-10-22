В Киеве задержали мошенника. Фото: kor.ill.in.ua

https://racurs.ua/n128444-v-kieve-moshennik-za-150-tys-doll-prodaval-uchastniku-proekta-lift-svyazi-v-ofise-zelenskogo.html

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Мошенника, который прикрывался якобы связями в Офисе президента Владимира Зеленского, задержали правоохранители.

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Злоумышленник, путем обмана, потребовал от кандидата на должность главы одной из районных администраций Киевской области (проект LIFT) взятку в сумме 150 тыс. долл. Мужчина заявлял, что обладает связями в Офисе президента и поможет с трудоустройством. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Правоохранители совместно со Службой безопасности Украины задержали вымогателя во время получения части указанных средств в сумме почти 30 тыс. евро. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрания меры пресечения. Вероятно, уголовное производство будет открыто по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Времена, когда вопросы решались с помощью взяток, прошли. Проект LIFT направлен на честный и прозрачный отбор специалистов, которые хотят менять страну, — заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

Напомним, в сентябре в Одесской области задержали злоумышленника, который притворялся сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) и требовал у врача-травматолога с Одесской городской больницы 50 тыс. долл. взятки.