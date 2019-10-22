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Ракурс
У Києві затримали шахрая. Фото: kor.ill.in.ua

У Києві шахрай за 150 тис. дол. продавав учаснику проекту LIFT «зв'язки» в Офісі Зеленського (ФОТО)

22 жов 2019, 21:47
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Шахрая, який прикривався начебто зв’язками в Офісі президента Володимира Зеленського, затримали правоохоронці.

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Зловмисник, шляхом обману, вимагав від кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київської області (проект LIFT) хабар у сумі 150 тис. дол. Чоловік заявляв, що володіє зв’язками в Офісі президента й допоможе з працевлаштуванням. Про це 22 жовтня повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

Правоохоронці спільно з Службою безпеки України затримали вимагача під час одержання частини зазначених коштів у сумі майже 30 тис. євро. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Ймовірно, кримінальне провадження буде відкрито за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Часи, коли питання вирішувалися за допомогою хабарів, минули. Проект LIFT спрямований на чесний і прозорий добір фахівців, які хочуть змінювати країну, — заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов.

Затримання шахрая. Фото: СБУ

Затримання шахрая. Фото: СБУ

Нагадаємо, у вересні в Одеській області затримали зловмисника, який прикидався співробітником Служби безпеки України (СБУ) та вимагав у лікаря-травматолога з Одеської міської лікарні 50 тис. дол. хабаря.

Джерело: Ракурс


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