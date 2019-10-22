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Ракурс
Обвал будинку в Дрогобичі. Фото: міськрада Дрогобича

Обвал під’їзду в Дрогобичі: експерти назвали офіційну причину трагедії (ДОКУМЕНТ)

22 жов 2019, 21:13
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Будинок у Дрогобичі Львівської області обвалився внаслідок руйнування середньої несучої стіни підвалу.

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Надзвичайна подія, яка сталася на вулиці Михайла Грушевського, могла виникнути з двох причин. Детальне обстеження будівлі показало, що несуча стіна могла зруйнуватися внаслідок просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли та розчину, внаслідок значного зволоження і відсутності гідроізоляції бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок при будівництві. Про це 22 жовтня повідомила прес-служба Дрогобицької міської ради.

Другою причиною є людський фактор, який ще необхідно підтвердити чи спростувати спеціальними експертами (судовими) після розбору зруйнованих конструкцій, що перебувають поверх цієї стіни підвалу

У звіті, який отримав департамент міського господарства міськради, також запропоновано виконати порядок робіт з демонтажу будівлі, методом контрольованого зриву.

В ході виконання демонтажних робіт рекомендується залучити судових експертів та обстежувати в підвалі стіну в осях 4−5, Б для підтвердження або спростування можливого втручання людей, — зазначається в документі.

Документ: міськрада Дрогобича

Документ: міськрада Дрогобича

Документ: міськрада Дрогобича

Нагадаємо, 28 серпня у Дрогобичі обвалився під’їзд будинку. Внаслідок трагедії загинуло восьмеро осіб, серед них — п’ятирічна дитина. З травмами до лікарні госпіталізовано семеро постраждалих.

Суд 30 серпня обрав запобіжний захід у виді домашнього арешту для двох комунальників, які можуть бути причетними до обвалу під’їзду. У вересні Дрогобицька міська рада виділила першочергову грошову допомогу сім’ям загиблих та постраждалим. Кожна родина загиблої особи отримала по 10 тис. грн, а травмовані — по 5 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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