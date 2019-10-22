Обвал дома в Дрогобыче. Фото: горсовет Дрогобыча

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Дом в Дрогобыче Львовской области обвалился вследствие разрушения средней несущей стены подвала.

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ЧП, которое произошло на улице Михаила Грушевского, могло возникнуть по двум причинам. Детальное обследование здания показало, что несущая стена могла разрушиться вследствие проседания или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Дрогобычского городского совета.

Второй причиной является человеческий фактор, который еще необходимо подтвердить специальными экспертами (судебными) после разбора разрушенных конструкций, находящихся поверх этой стены подвала

В отчете, который получил департамент городского хозяйства горсовета, также предложено выполнить порядок работ по демонтажу здания, методом контролируемого срыва.

В ходе выполнения демонтажных работ рекомендуется привлечь судебных экспертов и обследовать в подвале стену в осях 4−5, Б для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей, — отмечается в документе.

Напомним, 28 августа в Дрогобыче обрушился подъезд дома. В результате трагедии погибли восемь человек, среди них — пятилетний ребенок. С травмами в больницу госпитализированы семь пострадавших.

Суд 30 августа избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для двух коммунальщиков, которые могут быть причастны к обвалу подъезда. В сентябре Дрогобычский городской совет выделил первоочередную денежную помощь семьям погибших и пострадавшим. Каждая семья погибшего получила по 10 тыс. грн, а травмированные — по 5 тыс. грн.