Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Дании спасают исторический маяк. Фото: YouTube

В Дании от размывания берега спасли 120-летний маяк (ФОТО, ВИДЕО)

22 окт 2019, 20:40
999

В Дании власти спасали 120-летний маяк Рубьерг Кнуд, который весит 700 т. Сооружению грозило Северное море, поскольку береговую линию постепенно смывало.

Loading...

Маяк изначально находился за 200 м от воды, но из-за эрозии береговой линии за годы это расстояние сократилось до 6 м. Сооружение, высотой 23 м, могло упасть в море, поэтому было решено начать операцию по его спасению. Маяк поставили на колеса и рельсы и перетащили его подальше от береговой линии. На спасение маяка власти Дании потратили 5 млн крон, его перевозили более 12 часов. Об этом 22 октября сообщает BBC.

Министр охраны окружающей среды Дании Леа Вермелин назвала Рубьерг Кнуд национальным достоянием. Внутри маяка находится кафе и музей. За год он привлекает около 250 тыс. туристов. Строительство маяка началось в 1899 году, а в 1900 году он начал работать.

В Дании спасают исторический маяк. Фото: guardian.com

Напомним, на острове Ольхон в Иркутской области России установили гигантский бюст президента РФ Владимира Путина. Таким образом местные жители пытаются привлечь внимание президента РФ к проблемам региона, который значительно пострадал от масштабных наводнений.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Экс-нардеп Микитась раздумывал над убийством свидетеля и подозреваемого по делу против него — прокурор

Представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что бывший народный депутат Максим Микитась раздумывал убить свидетеля и подозреваемого по делу против него

Правовые новости
18:57

СБУ задержала экс-заместителя министра экономики по подозрению в госизмене (ФОТО)

Оперативники Службы безопасности Украины задержали бывшего заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене. По данным спецслужбы, его действия нанесли масштабный ущерб обороноспособности государства

Правовые новости
15:47
Новости партнеров
Загрузка...