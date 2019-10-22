В Дании спасают исторический маяк. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n128442-v-danii-ot-razmyvaniya-berega-spasli-120-letniy-mayak-foto-video.html

Ракурс

В Дании власти спасали 120-летний маяк Рубьерг Кнуд, который весит 700 т. Сооружению грозило Северное море, поскольку береговую линию постепенно смывало.

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Маяк изначально находился за 200 м от воды, но из-за эрозии береговой линии за годы это расстояние сократилось до 6 м. Сооружение, высотой 23 м, могло упасть в море, поэтому было решено начать операцию по его спасению. Маяк поставили на колеса и рельсы и перетащили его подальше от береговой линии. На спасение маяка власти Дании потратили 5 млн крон, его перевозили более 12 часов. Об этом 22 октября сообщает BBC.

Министр охраны окружающей среды Дании Леа Вермелин назвала Рубьерг Кнуд национальным достоянием. Внутри маяка находится кафе и музей. За год он привлекает около 250 тыс. туристов. Строительство маяка началось в 1899 году, а в 1900 году он начал работать.

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