Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n128441-pogoda-v-ukraine-na-23-oktyabrya-roskoshnaya-osen-i-dalshe-budet-radovat-teplom-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 23 октября ожидается безоблачная, солнце будет припекать днем, несмотря на осенние дни.

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Существенных осадков завтра не обещают. Температура воздуха ночью 6−12° тепла, а днем он прогреется до 18−24° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается юго-западный 3−8 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 23 октября ожидается без осадков, будет тепло и солнечно. Температура воздуха ночью 8−10° тепла, а днем 19−21° выше нуля.

Во Львове жителей областного центра в ближайшие сутки будет радовать тепло. Столбики термометров ночью покажут 8−10° выше нуля по Цельсию, днем 19−21° тепла.

В Одессе завтра будет солнечно и тепло. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем воздух прогреется до 19−21° тепла.

В Днепре в среду Гидрометцентр обещает хорошую, безоблачную погоду. Ночью температура воздуха прогреется до 8−10° тепла, а днем ожидается 20−22° выше нуля.

В Харькове в следующие сутки синоптики спрогнозировали теплую погоду. Ночью температура воздуха 5−7° тепла, днем 19−21° выше нуля.

В Карпатах 23 октября ожидается солнечная и теплая погода. Температура воздуха ночью прогнозировалась 7−11° тепла, днем 19−24° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 23 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидается небольшие возмущения.

Напомним, в октябре погода в Киеве ознаменовался температурным рекордом. Так, 19 октября, было зафиксированы нетипично высокие показатели — столбик термометра поднялся до +23,3° тепла. Оказалось, что такой показатель на 2,1° превышает предыдущий максимум температуры воздуха этого дня, который метеорологи зафиксировали в 1957 году.