Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n128441-pogoda-v-ukrayini-na-23-jovtnya-rozkishna-osin-i-nadali-raduvatyme-teplom-karta.html

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Погода в Україні 23 жовтня очікується безхмарна, сонце ще припікатиме вдень, незважаючи на осінні дні.

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Істотних опадів завтра не обіцяють. Температура повітря вночі 6−12° тепла, а вдень воно прогріється до 18−24° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується південно-західний 3−8 м/с. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 23 жовтня очікується без опадів, буде тепло та сонячно. Температура повітря вночі 8−10° тепла, а вдень 19−21° вище нуля.

У Львові мешканців обласного центру найближчої доби радуватиме тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° вище нуля за Цельсієм, вдень 19−21° тепла.

В Одесі завтра буде сонячно та тепло. Вночі температура повітря 10−12° тепла, вдень повітря прогріється до 19−21° тепла.

У Дніпрі в середу Гідрометцентр обіцяє хорошу, безхмарну погоду. Вночі температура повітря прогріється до 8−10° тепла, а вдень очікується 20−22° вище нуля.

У Харкові наступної доби синоптики спрогнозували теплу погоду. Вночі температура повітря 5−7° тепла, вдень 19−21° вище нуля.

У Карпатах 23 жовтня очікується сонячна та тепла погода. Температура повітря вночі прогнозувалася 7−11° тепла, вдень 19−24° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікується невеликі збурення.

Нагадаємо, у жовтні погода в Києві ознаменувалася температурним рекордом. Так, 19 жовтня, було зафіксовано нетипово високі показники — стовпчик термометра піднявся до +23,3° тепла. Виявилося, що такий показник на 2,1° перевищує попередній максимум температури повітря цього дня, який метеорологи зафіксовали у 1957 році.