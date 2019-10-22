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У Росії фермери влаштували перестрілку через поле для випасу худоби. Фото: newsone.ua

Не поділили поле для випасу худоби: у Росії селяни влаштували перестрілку, загинули п’ятеро осіб

22 жов 2019, 19:34
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Стрілянина сталася 22 жовтня в Орловському районі Ростовської області Російської Федерації.

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Конфлікт виник на території хутора Чорнозубовка. Виявилося, що місцеві мешканці посперечалися через ділянки для випасу худоби. Сварка досягла такої межі, що селяни взялися за мисливську та вогнепальну зброю й почали стріляти один в одного. Про це сьогодні повідомила прес-служба регіонального управління Слідчого комітету Росії в Ростовській області.

Внаслідок перестрілки загинули п’ятеро осіб, ще двоє були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. У район конфлікту відправили вертольоти з бійцями підрозділів ОМОН. Туди також попрямувало керівництво регіону.

В СК РФ додали, що за фактом події порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 105 (вбивство) Кримінального кодексу Російської Федерації.

Нагадаємо, у вересні в російському Хабаровську місцевий житель вистрілив у шестирічну дівчинку, яка грала на дитячому майданчику. Чоловікові не сподобалося, що вона галасливо себе поводила.

Джерело: Ракурс


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