В России фермеры устроили перестрелку из-за поля для выпаса скота. Фото: newsone.ua

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Стрельба произошла 22 октября в Орловском районе Ростовской области Российской Федерации.

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Конфликт возник на территории хутора Чернозубовка. Оказалось, что местные жители поспорили из-за участка для выпаса скота. Ссора достигла такого предела, что селяне взялись за охотничье и огнестрельное оружие и начали стрелять друг в друга. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России в Ростовской области.

В результате перестрелки погибли пять человек, еще двое были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В район конфликта отправили вертолеты с бойцами подразделения ОМОН. Туда также направилось руководство региона.

В СК РФ добавили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (убийство) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, в сентябре в российском Хабаровске местный житель выстрелил в шестилетнюю девочку, которая играла на детской площадке. Мужчине не понравилось, что она шумно себя вела.