В России на уроке школьник выстрелил в одноклассника из винтовки. Иллюстрационное фото: sportprimorye

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Ракурс

В российском городе Саратов школьник выстрелил в одноклассника из пневматической винтовки. Учитель по основам безопасности жизнедеятельности провел на уроке практическое занятие по стрельбе, в результате которого пострадал ребенок.

Урок по стрельбе не был указан в учебной программе для шестого класса. На необычном занятии школьники тренировались стрелять из пневматической винтовки. Один из учеников по неосторожности выстрелил в лицо 12-летнего одноклассника. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Пострадавшего подростка срочно госпитализировали с ранением нижней челюсти. Врачи извлекли из лица мальчика застрявшие пули от винтовки.

В отношении учителя возбудили уголовное дело по факту действий, предусмотренных ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей) УК РФ.

На данный момент в рамках расследования правоохранители проводят допрос преподавательского состава и руководства школы. Затем следователи планируют побеседовать с одноклассниками пострадавшего мальчика.

Ранее сообщалось, что в РФ посадили школьника, который устроил стрельбу по одноклассникам из пневматического оружия и напал на учительницу с топором. Девятиклассника приговорили к 2 годам и 3 месяцам исправительной колонии.