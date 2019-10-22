В Данії рятують історичний маяк. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n128442-u-daniyi-vid-rozmyvannya-berega-vryatuvaly-120-richnyy-mayak-foto-video.html

Ракурс

У Данії влада рятувала 120-річний маяк Рубьерг Кнуд, який важить 700 т. Споруді загрожувало Північне море, оскільки берегову лінію поступово змивало.

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Маяк спочатку знаходився за 200 м від води, але через ерозію берегової лінії за роки ця відстань скоротилася до 6 м. Споруда, висотою 23 м, могла впасти у море, тому було вирішено почати операцію з її порятунку. Маяк поставили на колеса та рейки й перетягнули його подалі від берегової лінії. На порятунок маяка влада Данії витратила 5 млн крон, його перевозили понад 12 годин. Про це 22 жовтня повідомляє BBC.

Міністр охорони навколишнього середовища Данії Леа Вермелин назвала Рубьерг Кнуд національним надбанням. Всередині маяка знаходиться кафе та музей. За рік він приваблює близько 250 тис. туристів. Будівництво маяка почалося в 1899 році, а в 1900 році він почав працювати.

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