Купити Normalize, Normaten і потрапити в руки шахраїв

https://racurs.ua/ua/2414-kupyty-normalize-i-potrapyty-v-ruky-shahrayiv-oberejno-chudo-liky.html

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Купити Normalize або Normaten — дуже популярний запит українців у пошукових системах. Сайти з дивними адресами публікують переконливі інтерв'ю з відомими медиками, які начебто рекомендують ліки. Однак насправді жодного стосунку до цих препаратів не мають.

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«Закликаю не «куплятися» на будь-яку рекламу чудо-ліків з будь-якими відомими прізвищами, яка виходить з невідомих джерел, — пише на своїй сторінці у Facebook Катерина Амосова, доктор медичних наук, кардіолог, професор внутрішньої медицини. — Побачила в стрічці Facebook новий формат фейку про чудо-ліки. Цього разу обійшлось без «геніального студента-винахідника», та я продовжую отримувати запитання на цю тему в приват. Повторюю спростування: я не причетна ані до цього «продукту», ані до інших, які гуляють в мережі з моїми фото. На жаль, простих рішень складних проблем не буває, і це стосується не лише медицини. Не займайтесь самолікуванням і звертайтеся із запитаннями до вашого лікаря!»

Схоже, продати взимку сніг — не таке вже й нездійсненне завдання. Реклама стає більш витонченою і цинічною, закликаючи будь-що купити Normalize, Normaten та інші препарати. Рекламованим лікам часто приписують неіснуючі надздібності, а подібні маніпуляції нерідко призводять до плачевних результатів.

Кілька років тому на ТБ активно крутилася реклама суперліків, що дивним чином здатні перемогти 27 вірусних захворювань (в тому числі і вірусні гепатити, і навіть ВІЛ/СНІД). Чимало хворих повірили в панацею і відмовилися від основного лікування, передбаченого згідно з протоколом. Для декого з них це закінчилося трагічно.

Купити Normalize, Normaten і Ко — МОЗ попереджає і не рекомендує

Використання відомих прізвищ для реклами свого продукту — один з дієвих прийомів шахраїв. Так рекламують, наприклад, «чудодійні» препарати для лікування гіпертонії, закликаючи купити Normalize і Normaten.

За інформацією інтернет-сайтів, створених для продажу Normalize, його розробив «український студент-вундеркінд», а координатором розробки начебто виступила екс-ректорка Національного медичного університету, кардіолог Катерина Амосова. Продавці Normaten пішли іншим шляхом. Важко не попастися на гачок, якщо на сайті бачиш нібито перепост інтерв'ю відомого кардіолога в не менш відомому виданні. Читачеві, який втратив залишки пильності, навряд чи різатимуть слух різні нестикування.

МОЗ спростувало «рекомендації» купити Normalize для лікування гіпертонії і серцево-судинних захворювань. Цей препарат не зареєстрований в Україні, тобто продається незаконно.

«МОЗ України не продає його через мережу «своїх» аптек — аптек МОЗ взагалі не існує», — заявляє прес-служба відомства, коментуючи інформацію, що з'явилася в інтернеті про зазначений препарат.

Для торгівлі незаконним препаратом шахраї створили різні тематичні сторінки, що пропонують купити Normalize. «Препарат Normalize продають незаконно. В Україні можна продавати тільки ліки, які пройшли спеціальну перевірку і отримали державну реєстрацію. У Держреєстрі лікарських засобів України цього препарату немає. МОЗ не рекомендував цей препарат, а 93% його вартості не компенсується з держбюджету», — підкреслюють у міністерстві.

МОЗ закликає бути обережними і не піддаватися на провокації зловмисників, а також нагадує, що пацієнти з серцево-судинними захворюваннями можуть отримати препарати безкоштовно або з доплатою за програмою «Доступні ліки» замість того, щоб довіряти закликам купити Normalize або Normaten.

Реклама ліків — заборонити не можна залишити

Здавалося б, є простий рецепт — взяти і заборонити рекламу ліків. Спроби обмежити рекламу лікарських препаратів робилися неодноразово. Поки, щоправда, безрезультатно. Адже це величезний шматок рекламного, нехай і жирного, але смачного пирога. Лікарські засоби займають 30‒50% всієї реклами (за даними Національної ради з питань телебачення і радіомовлення). Крім інших способів просування — друкованих видань, постерів у метро тощо. На деяких регіональних каналах обсяг розкручування ліків становить майже 70%. Не дивно, що в нашій країні тема реклами ліків дуже вибухонебезпечна. Протистояти важко: по той бік блакитних екранів — інтереси фармацевтичного ринку і мас-медіа.

До речі, на папері вимоги до реклами лікарських препаратів в нашій країні в деяких моментах навіть жорсткіші, ніж в ЄС. Ось тільки працюють менш успішно. Спритні ділки навчилися віртуозно обходити список заборонених до рекламування ліків, а штрафні санкції, що застосовуються до порушників, наразі мізерні. До того ж в Україні дуже сильно кульгає система контролю. Тому шахраї, які закликають купити Normalize або Normaten, наприклад, почуваються цілком безпечно.

Поки питання маніпуляцій у рекламі ліків не вдається вирішити в правовому полі, українці в більшості своїй при будь-яких захворюваннях не йдуть до лікаря, а прислухаються до телевізора, інтернету, сарафанного радіо...

Чому ми віримо і купуємо рекламовані ліки? По-перше, всі ми люди зайняті, вибратися з кола сім'я-робота-круговорот справ непросто. Ось і потрапляємо до лікаря, коли вже сильно припече. По-друге, багато хто з нас, скажемо прямо, не дуже довіряє лікарям і медицині загалом. По-третє, «двоюрідна сестра чоловіка сусідки такий препарат приймає і дуже задоволена». По-четверте, добре продумана і якісна реклама нас чіпляє. Так хочеться повірити в диво-ліки, що обіцяють здоров'я і довголіття, чисті судини й оновлену печінку...

У суспільстві, де сам собі доктор і гугл-терапевт, статистика невтішна. Самолікування як причина смерті посідає п'яте місце після онкологічних та інфекційних захворювань (згідно з даними ВООЗ). З 10 найпопулярніших препаратів, що купуються нашими громадянами, лише три відносяться до категорії лікарських засобів!

Пам'ятайте, якщо реклама вас зачепила і ви готові бігти в аптеку або замовляти препарат на сайті, це зовсім не означає, що ліки дійсно вам потрібні. Швидше це говорить про те, що виробник правильно вибрав рекламне агентство.