Купить Normalize, Normaten и попасть в руки мошенников

https://racurs.ua/2414-kupit-normalize-i-popast-v-ruki-moshennikov-ostorojno-chudo-lekarstva.html

Ракурс

Купить Normalize или Normaten — очень популярный запрос украинцев в поисковиках. Сайты со странными адресами публикуют убедительные интервью с известными медиками, которые якобы рекомендуют лекарства. Однако на самом деле никакого отношения к этим препаратам не имеют.

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«Призываю не «покупаться» на любую рекламу чудо-лекарств с любыми известными фамилиями, которая выходит из неизвестных источников, — пишет на своей странице в Facebook Екатерина Амосова, доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины. — Увидела в ленте Facebook новый формат фейка о чудо-лекарстве. На этот раз обошлось без «гениального студента-изобретателя», но я продолжаю получать вопросы на эту тему в личку. Повторяю опровержение: я не причастна ни к этому «продукту», ни к другим, которые гуляют в сети с моими фото. К сожалению, простых решений сложных проблем не бывает, и это касается не только медицины. Не занимайтесь самолечением и обращайтесь с вопросами к вашему врачу!»

Похоже, продать зимой снег — не такая уж невыполнимая задача. Реклама становится изощреннее и циничнее, призывая во что бы то ни стало купить Normalize, Normaten и прочие препараты. Рекламируемым лекарствам зачастую приписывают несуществующие суперспособности, а подобные манипуляции нередко приводят к плачевным результатам.

Несколько лет назад на ТВ активно крутилась реклама суперлекарства, удивительным образом способного победить 27 вирусных заболеваний (в том числе и вирусные гепатиты, и даже ВИЧ/СПИД). Немало больных поверили в панацею и отказались от основного лечения, предусмотренного по протоколу. Для некоторых из них это закончилось трагически.

Купить Normalize, Normaten и Ко — Минздрав предупреждает и не рекомендует

Использование известных фамилий для рекламы своего продукта — одна из действенных уловок мошенников. Так рекламируют, например, «чудодейственные» препараты для лечения гипертонии, призывая купить Normalize и Normaten.

По информации интернет-сайтов, созданных для продажи Normalize, его разработал «украинский студент-вундеркинд», а координатором разработки якобы выступила экс-ректор Национального медицинского университета, кардиолог Екатерина Амосова. Продавцы Normaten пошли другим путем. Трудно не попасться на крючок, если на сайте видишь якобы перепост интервью известного кардиолога в не менее известном издании. Потерявшему остатки бдительности читателю уже вряд ли будут резать слух различные несостыковки.

Минздрав опроверг «рекомендации» купить Normalize для лечения гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Этот препарат не зарегистрирован в Украине, то есть продается незаконно.

«Минздрав Украины не продает его через сеть «своих» аптек — аптек Минздрава вообще не существует», — заявляет пресс-служба ведомства, комментируя появившуюся в интернете информацию об указанном препарате.

Для торговли незаконным препаратом мошенники создали различные тематические страницы, предлагающие купить Normalize. «Препарат Normalize продают незаконно. В Украине можно продавать только лекарства, прошедшие специальную проверку и получившие государственную регистрацию. В Госреестре лекарственных средств Украины этого препарата нет. Минздрав не рекомендовал этот препарат, а 93% его стоимости не компенсируется из госбюджета», — подчеркивают в министерстве.

Минздрав призывает быть осторожными и не поддаваться на провокации злоумышленников, а также напоминает, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить препараты бесплатно или с доплатой по программе «Доступные лекарства» вместо того, чтобы доверять призывам купить Normalize или Normaten.

Реклама лекарств — запретить нельзя оставить

Казалось бы, есть простой рецепт — взять и запретить рекламу лекарств. Попытки ограничить рекламу лекарственных препаратов предпринимались неоднократно. Пока, правда, безрезультатно. Ведь это огромный кусок рекламного, пусть и жирного, но вкусного пирога. Лекарственные средства занимают 30–50% всей рекламы (по данным Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания). Не считая других способов продвижения — печатных изданий, постеров в метро и т. п. На некоторых региональных каналах объем раскручивания лекарств составляет почти 70%. Неудивительно, что в нашей стране тема рекламы лекарств очень взрывоопасная. Противостоять сложно: по ту сторону голубых экранов — интересы фармацевтического рынка и масс-медиа.

Кстати, на бумаге требования к рекламе лекарственных препаратов в нашей стране в некоторых моментах даже жестче, чем в ЕС. Да вот работают менее успешно. Ушлые дельцы научились виртуозно обходить список запрещенных к рекламированию лекарств, а штрафные санкции, применяемые к нарушителям, пока мизерные. К тому же в Украине очень сильно хромает система контроля. Поэтому мошенники, призывающие купить Normalize или Normaten, например, чувствуют себя вполне безопасно.

Пока вопрос манипуляций в рекламе лекарств не удается решить в правовом поле, украинцы в большинстве своем при любых заболеваниях не идут к врачу, а прислушиваются к телевизору, интернету, сарафанному радио...

Почему мы верим и покупаем рекламируемые лекарства? Во-первых, все мы люди занятые, выбраться из круга семья-работа-круговорот дел непросто. Вот и попадаем к врачу, когда уже сильно припечет. Во-вторых, многие из нас, скажем прямо, не очень доверяют врачам и медицине в целом. В-третьих, «двоюродная сестра мужа соседки такой препарат принимает и очень довольна». В-четвертых, хорошо продуманная и качественная реклама нас цепляет. Так хочется поверить в чудо-лекарство, обещающее здоровье и долголетие, чистые сосуды и обновленную печень...

В обществе, где сам себе доктор и гугл-терапевт, статистика неутешительна. Самолечение как причина смерти находится на пятом месте после онкологических и инфекционных заболеваний (согласно данным ВОЗ). Из 10 самых популярных препаратов, покупаемых нашими согражданами, лишь три относятся к категории лекарственных средств!

Помните, если реклама вас зацепила и вы готовы бежать в аптеку или заказывать препарат на сайте, это вовсе не значит, что лекарство действительно вам нужно. Скорее это говорит о том, что производитель правильно выбрал рекламное агентство.