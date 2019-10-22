«Шахтар» зіграв внічию із загребським «Динамо». Фото: FC Shakhtar у Facebook

https://racurs.ua/ua/n128445-boyova-nichyya-u-harkovi-shahtar-ta-dynamo-zagreb-peremojcya-ne-vyyavyly.html

Ракурс

Донецький «Шахтар» та загребське «Динамо» в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграли в нічию.

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Табло на харківському стадіоні «Металіст» після завершення поєдинку показувало рахунок 2:2. «Гірники» непогано почали поєдинок, але в результаті були змушені рятуватися від поразки.

Вже на 16 хвилині Коноплянка отримав чудовий пас від Марлоса та пробив голкіпера — 1:0. Але вже на 25 хвилині гості відігралися — з передачі Оршича відзначився Ольмо — 1:1.

На початку другого тайму то же Оршич мав нагоду вивести свою команду вперед, але м’яч «поцілував» штангу. На 60 хвилині Андрій П’ятов здійснив фол у своїй воротарській й арбітр призначив пенальті. Оршиш з одинадцятиметрової позначки не схибив — 1:2.

На 75 хвилині «Шахтар» відігрався. Бразилець Алан Патрік віддав геніальний пас на Додо, а той влучно пробив — 2:2.

«Шахтар» — «Динамо» Загреб 2:2

Голи: Коноплянка, 16, Додо, 75 — Ольмо, 25, Оршич, 60 (пен.)

«Шахтар»: Пятов — Болбат (Додо, 66), Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі — Степаненко, Алан Патрік — Марлос (Коваленко, 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 66) — Мораес.

«Динамо» Загреб: Левакович — Теофіль-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович, Моро, Адемі (Гайок, 68), Леовац — Ольмо, Оршич (Иванушец, 90) — Гаврановіч (Петкович, 62).

Нагадаємо, 1 жовтня у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» у драматичному поєдинку проти «Аталанти» здобув перемогу з рахунком 1:2.