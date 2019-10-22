Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Шахтар» зіграв внічию із загребським «Динамо». Фото: FC Shakhtar у Facebook

Бойова нічия у Харкові: «Шахтар» та «Динамо» Загреб переможця не виявили

22 жов 2019, 22:17
999

Донецький «Шахтар» та загребське «Динамо» в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграли в нічию.

Loading...

Табло на харківському стадіоні «Металіст» після завершення поєдинку показувало рахунок 2:2. «Гірники» непогано почали поєдинок, але в результаті були змушені рятуватися від поразки.

Вже на 16 хвилині Коноплянка отримав чудовий пас від Марлоса та пробив голкіпера — 1:0. Але вже на 25 хвилині гості відігралися — з передачі Оршича відзначився Ольмо — 1:1.

На початку другого тайму то же Оршич мав нагоду вивести свою команду вперед, але м’яч «поцілував» штангу. На 60 хвилині Андрій П’ятов здійснив фол у своїй воротарській й арбітр призначив пенальті. Оршиш з одинадцятиметрової позначки не схибив — 1:2.

На 75 хвилині «Шахтар» відігрався. Бразилець Алан Патрік віддав геніальний пас на Додо, а той влучно пробив — 2:2.

«Шахтар» — «Динамо» Загреб 2:2

Голи: Коноплянка, 16, Додо, 75 — Ольмо, 25, Оршич, 60 (пен.)

«Шахтар»: Пятов — Болбат (Додо, 66), Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі — Степаненко, Алан Патрік — Марлос (Коваленко, 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 66) — Мораес.

«Динамо» Загреб: Левакович — Теофіль-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович, Моро, Адемі (Гайок, 68), Леовац — Ольмо, Оршич (Иванушец, 90) — Гаврановіч (Петкович, 62).

Нагадаємо, 1 жовтня у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» у драматичному поєдинку проти «Аталанти» здобув перемогу з рахунком 1:2.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини за 22 жовтня: скандал у партії «Слуга народу» та затримання екс-заступника міністра економіки

Головними новинами сьогоднішнього дня можна вважати засудження бойовиками ДНР журналіста Станіслава Асєєва, ситуацію із забрудненням повітря у п’яти українських містах та затримання правоохоронцями екс-заступника міністра економіки

Новини України
23:00   22 жов

Зеленський пообіцяв створити іноземним інвесторам прозорі та однакові правила гри (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі будуть представлені найпривабливіші ідеї для інвестицій, які упродовж останніх місяців збирала влада

Новини України
17:50   22 жов
Новини партнерів
Загрузка...