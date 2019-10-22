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СБУ затримала екс-заступника міністра економіки. Фото: opk.com.ua

СБУ затримала екс-заступника міністра економіки за підозрою в держзраді (ФОТО)

22 жов 2019, 15:47
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Служба безпеки України 22 жовтня затримала колишнього заступника глави Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, який підозрюється у державній зраді.

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Правоохоронці встановили, що екс-заступник міністра економіки разом із чиновниками державного підприємства «Український центр «Безпека» та державною акціонерною холдинговою компанією «Артем» діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії. Ділки уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт для виготовлення та постачання лінії з виробництва артснарядів. Сума контракту склала 16,5 млн дол. Про це сьогодні повідомив прес-центр СБУ.

На рахунки фіктивних фірм надійшов аванс на суму понад 8,2 млн дол., згодом ці гроші привласнили учасники незаконної схеми. При цьому обладнання в Україну від іноземної компанії так і не надійшло.

Екс-заступника міністра контррозвідка спецслужби затримала в аеропорту «Бориспіль». Колишньому високопосадовцю вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Екс-чиновника затримали в «Борисполі». Фото: СБУ

Днями правоохоронці також затримали керівника держпідприємства та представника іноземної компанії. Першому оголосили підозру про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада), іноземцю за ч. 4 ст. 27 (види співучасників) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ. Держчиновника суд арештував на два місяці із правом внесення застави у розмірі 2,8 млн грн. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу іноземцю.

У ході обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів кримінального провадження було вилучено докази, що свідчать про їх причетність до здійснення протиправної діяльності на шкоду інтересам України.

Прізвища затриманого екс-заступника міністра в СБУ не називають, але за інформацією ЗМІ, затриманий — це Юрій Бровченко, який відповідав за оборонну сферу, з липня 2016 року по вересень 2019 року. Затриманим директором держпідприємства «Український центр «Безпека» є Владислав Глазунов.

Нагадаємо, Служба безпеки України розслідує можливу причетність колишнього заступника міністра економіки до антидержавної діяльності.

Джерело: Ракурс


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