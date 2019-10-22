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Ракурс
Новини Росії: у Пітері мати напоїла одномісячне немовля рідиною для видалення накипу, фото —

У Росії мати напоїла місячне немовля рідиною для видалення накипу

22 жов 2019, 15:43
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У Санкт-Петербурзі матір напоїла одномісячне немовля рідиною для видалення накипу. Жінка запевняє, що розчинила хімічний засіб замість дитячої суміші помилково.

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Напередодні вночі в дитячу міську клінічну лікарню № 5 ім. Філатова «швидка» привезла у важкому стані маленького хлопчика. Лікарі діагностували у нього гостре пероральне отруєння рідиною для видалення накипу, повідомляє ТАСС.

Малюка напоїла хімічним засобом його власна мати. Хлопчик народився зовсім недавно, 15 вересня. За словами 41-річної жінки, все сталося випадково. Лікарі оперативно передали всю інформацію в поліцію.

«Ракурс» повідомляв, що у вересні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у вбивстві новонародженої дитини двом жінкам, які служать у Львівському прикордонному загоні Західного територіального управління Державної прикордонної служби України. Співробітниця ДПСУ народила у власному дворі дитину. Жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові. Сестра породіллі, яка теж служить у Прикордонній службі, поклала ще живу дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.

Джерело: Ракурс


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