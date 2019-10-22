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Ракурс
Новости России: в Питере мать напоила одномесячного младенца жидкостью для удаления накипи, фото — Ведомости

В России мать напоила месячного младенца жидкостью для удаления накипи

22 окт 2019, 15:43
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В Санкт-Петербурге мать напоила одномесячного младенца жидкостью для удаления накипи. Женщина уверяет, что открыла химическое средство вместо детской смеси по ошибке.

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Накануне ночью в детскую городскую клиническую больницу № 5 им. Филатова «скорая» привезла в тяжелом состоянии маленького мальчика. Врачи диагностировали у него острое пероральное отравление жидкостью для удаления накипи, сообщает ТАСС.

Малыша напоила химическим средством его собственная мать. Мальчик родился совсем недавно, 15 сентября. По словам 41-летней женщины, все произошло случайно. Врачи оперативно передали всю информацию в полицию.

«Ракурс» сообщал, что в сентябре Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам, которые служат в Львовском пограничном отряде Западного территориального управления Государственной пограничной службы Украины. Сотрудница ГПСУ родила в собственном дворе ребенка. Женщина умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове. Сестра роженицы, которая тоже служит в Пограничной службе, положила еще живого ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи.

Источник: Ракурс


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