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Белый дом может отменить подписку на некоторые СМИ, фото: Marco Verch

Трамп хочет отменить подписку Белого дома на The New York Times (ВИДЕО)

22 окт 2019, 15:36
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Президент США Дональд Трамп задумывается над прекращением подписки Белого дома на издание The New York Times, а также, возможно, и на Washington Post.

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Об этом Трамп заявил в недавнем интервью телеканалу FoxNews, сообщает издание The Hill.

Мы больше не хотим видеть это в Белом доме, — подчеркнул президент США, добавив, что, вероятно, подписка этих изданий будет отменена.

Президент США напомнил, что после выборов 2016 года, победителем которых он стал, The New York Times направило своим подписчикам письмо, в котором говорилось, что информационные агентства недооценили поддержку Трампа среди американских избирателей и охарактеризовали его победу как «неожиданную».

Трамп неоднократно заявлял, что в этом письме также содержались извинения за осуществляемую в отношении него редакционную политику. В то же время в The New York Times утверждают, что извинений там не было, только благодарность подписчикам.

Трамп ранее неоднократно критиковал американские СМИ, которые, по его мнению, является «коррумпированными» и ложно освещают действия администрации президента США. Из-за недоверия к традиционным СМИ в общении с избирателями он предпочитает сообщения в социальной сети Твиттер.

Напомним, Трамп недавно назвал американские СМИ «злой пропагандистской машиной» для Демократической партии.


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