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Водительские права в Украине будут получать по-новому, фото: publicdomainpictures
Водительские права в Украине будут получать по-новомуhttps://racurs.ua/n128422-voditelskie-prava-v-ukraine-budut-poluchat-po-novomu.htmlРакурс
Водительские права в Украине начнут выдавать по новым правилам. Прежде всего изменения касаются будущих водителей и автошкол.
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Ожидается, что новые правила уменьшат административное давление в сфере подготовки водителей, а процедура получения и обмена водительского удостоверения будет усовершенствована. Об этом сегодня сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Основные изменения в процедуре подготовки водителей:
- срок действия свидетельства об окончании обучения в автошколе сокращен с 10 до 2 лет;
- в территориальном центре МВД, в котором успешно составлен теоретический экзамен, будет организован и практический экзамен;
- допускается процедура подготовки в индивидуальном порядке;
- в бумажном виде свидетельство об окончании автошколы выдаваться не будет.
Основные изменения в процедуре получения водительского удостоверения:
- для получения удостоверения обязательно нужна отметка о месте регистрации в паспорте или другом документе, удостоверяющем личность;
- информация о группе крови и резус-факторе будет вноситься в особые отметки в водительском удостоверении.
Основные изменения в работе автошкол:
- между автошколами и территориальными органами МВД введен электронный обмен информацией;
- инструкторов и преподавателей обязали вносить информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также о типе и марке транспортного средства для практических занятий;
- сертификаты о государственной аккредитации считаются бессрочными, если они выданы после 5 июля 2016 заведениям, аккредитованным Главным сервисным центром МВД.
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