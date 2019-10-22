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Водительские права в Украине будут получать по-новому, фото: publicdomainpictures

Водительские права в Украине будут получать по-новому

22 окт 2019, 15:25
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Водительские права в Украине начнут выдавать по новым правилам. Прежде всего изменения касаются будущих водителей и автошкол.

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Ожидается, что новые правила уменьшат административное давление в сфере подготовки водителей, а процедура получения и обмена водительского удостоверения будет усовершенствована. Об этом сегодня сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Основные изменения в процедуре подготовки водителей:

  • срок действия свидетельства об окончании обучения в автошколе сокращен с 10 до 2 лет;
  • в территориальном центре МВД, в котором успешно составлен теоретический экзамен, будет организован и практический экзамен;
  • допускается процедура подготовки в индивидуальном порядке;
  • в бумажном виде свидетельство об окончании автошколы выдаваться не будет.

Основные изменения в процедуре получения водительского удостоверения:

  • для получения удостоверения обязательно нужна отметка о месте регистрации в паспорте или другом документе, удостоверяющем личность;
  • информация о группе крови и резус-факторе будет вноситься в особые отметки в водительском удостоверении.

Основные изменения в работе автошкол:

  • между автошколами и территориальными органами МВД введен электронный обмен информацией;
  • инструкторов и преподавателей обязали вносить информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также о типе и марке транспортного средства для практических занятий;
  • сертификаты о государственной аккредитации считаются бессрочными, если они выданы после 5 июля 2016 заведениям, аккредитованным Главным сервисным центром МВД.

Источник: Ракурс


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