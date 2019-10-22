Водительские права в Украине будут получать по-новому, фото: publicdomainpictures

https://racurs.ua/n128422-voditelskie-prava-v-ukraine-budut-poluchat-po-novomu.html

Ракурс

Водительские права в Украине начнут выдавать по новым правилам. Прежде всего изменения касаются будущих водителей и автошкол.

Loading...

Ожидается, что новые правила уменьшат административное давление в сфере подготовки водителей, а процедура получения и обмена водительского удостоверения будет усовершенствована. Об этом сегодня сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Основные изменения в процедуре подготовки водителей:

срок действия свидетельства об окончании обучения в автошколе сокращен с 10 до 2 лет;

в территориальном центре МВД, в котором успешно составлен теоретический экзамен, будет организован и практический экзамен;

допускается процедура подготовки в индивидуальном порядке;

в бумажном виде свидетельство об окончании автошколы выдаваться не будет.

Основные изменения в процедуре получения водительского удостоверения:

для получения удостоверения обязательно нужна отметка о месте регистрации в паспорте или другом документе, удостоверяющем личность;

информация о группе крови и резус-факторе будет вноситься в особые отметки в водительском удостоверении.

Основные изменения в работе автошкол: