Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Водійське посвідчення в Україні отримуватимуть по-новому, фото: publicdomainpictures

Водійське посвідчення в Україні отримуватимуть по-новому

22 жов 2019, 15:25
999

Водійське посвідчення в Україні видаватимуть за новими правилами. Передусім зміни стосуються майбутніх водіїв та автошкіл.

Loading...

Очікується, що нові правила зменшать адміністративний тиск у сфері підготовки водіїв, а процедура отримання й обміну водійського посвідчення буде вдосконалена. Про це сьогодні повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Основні зміни у процедурі підготовки водіїв:

  • термін дії свідоцтва про закінчення навчання в автошколі скорочено з 10 до 2 років;
  • у територіальному центрі МВС, в якому успішно складено теоретичний іспит, буде організовано і практичний іспит;
  • допускається процедура підготовки в індивідуальному порядку;
  • в паперовому вигляді свідоцтво про закінчення автошколи не видаватиметься.

Основні зміни у процедурі отримання водійського посвідчення:

  • для отримання посвідчення обов’язково потрібна відмітка про місце реєстрації у паспорті чи іншому документі, що засвідчує особу;
  • інформація про групу крові та резус-фактор вноситиметься до особливих відміток у водійському посвідченні.

Основні зміни у роботі автошкіл:

  • між автошколами та територіальними органами МВС запроваджено електронний обмін інформацією;
  • інструкторів та викладачів зобов’язали вносити інформацію про час проведення теоретичних та практичних занят, а також про тип і марку транспортного засобу для практичних занять;
  • сертифікати про державну акредитацію вважаються безстроковими, якщо вони видані після 5 липня 2016 року закладам, акредитованим Головним сервісним центром МВС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Кабмін дав старт проекту «Е-контракт»: чиновники обіцяють інформаційну революцію у сфері публічних фінансів

Український уряд представив проект «Е-контракт», за допомогою якого можна буде відстежувати контрактні відносини, що виникають з приводу державних замовлень

Новини України
16:18

СБУ затримала екс-заступника міністра економіки за підозрою в держзраді (ФОТО)

Оперативники Служби безпеки України затримали колишнього заступника міністра економіки, який підозрюється у державній зраді. За даними спецслужби, його дії завдали масштабної шкоди обороноздатності держави

Юридичні новини
15:47

Справу Гримчака перекваліфікували, її розгляне Антикорупційний суд

Справу колишнього заступника міністра ТОТ Юрія Гримчака перекваліфікували, її буде розслідувати НАБУ, а розгляне Антикорупційний суд. Генпрокуратура зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред’явила підозру у зловживанні впливом

Новини України
13:14
Новини партнерів
Загрузка...