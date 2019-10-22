Водійське посвідчення в Україні отримуватимуть по-новому, фото: publicdomainpictures

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Водійське посвідчення в Україні видаватимуть за новими правилами. Передусім зміни стосуються майбутніх водіїв та автошкіл.

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Очікується, що нові правила зменшать адміністративний тиск у сфері підготовки водіїв, а процедура отримання й обміну водійського посвідчення буде вдосконалена. Про це сьогодні повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Основні зміни у процедурі підготовки водіїв:

термін дії свідоцтва про закінчення навчання в автошколі скорочено з 10 до 2 років;

у територіальному центрі МВС, в якому успішно складено теоретичний іспит, буде організовано і практичний іспит;

допускається процедура підготовки в індивідуальному порядку;

в паперовому вигляді свідоцтво про закінчення автошколи не видаватиметься.

Основні зміни у процедурі отримання водійського посвідчення:

для отримання посвідчення обов’язково потрібна відмітка про місце реєстрації у паспорті чи іншому документі, що засвідчує особу;

інформація про групу крові та резус-фактор вноситиметься до особливих відміток у водійському посвідченні.

Основні зміни у роботі автошкіл: