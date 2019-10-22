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Водійське посвідчення в Україні отримуватимуть по-новому, фото: publicdomainpictures
Водійське посвідчення в Україні отримуватимуть по-новомуhttps://racurs.ua/ua/n128422-vydacha-vodiyskyh-prav-v-ukrayini-nabuly-chynnosti-novi-pravyla.htmlРакурс
Водійське посвідчення в Україні видаватимуть за новими правилами. Передусім зміни стосуються майбутніх водіїв та автошкіл.
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Очікується, що нові правила зменшать адміністративний тиск у сфері підготовки водіїв, а процедура отримання й обміну водійського посвідчення буде вдосконалена. Про це сьогодні повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Основні зміни у процедурі підготовки водіїв:
- термін дії свідоцтва про закінчення навчання в автошколі скорочено з 10 до 2 років;
- у територіальному центрі МВС, в якому успішно складено теоретичний іспит, буде організовано і практичний іспит;
- допускається процедура підготовки в індивідуальному порядку;
- в паперовому вигляді свідоцтво про закінчення автошколи не видаватиметься.
Основні зміни у процедурі отримання водійського посвідчення:
- для отримання посвідчення обов’язково потрібна відмітка про місце реєстрації у паспорті чи іншому документі, що засвідчує особу;
- інформація про групу крові та резус-фактор вноситиметься до особливих відміток у водійському посвідченні.
Основні зміни у роботі автошкіл:
- між автошколами та територіальними органами МВС запроваджено електронний обмін інформацією;
- інструкторів та викладачів зобов’язали вносити інформацію про час проведення теоретичних та практичних занят, а також про тип і марку транспортного засобу для практичних занять;
- сертифікати про державну акредитацію вважаються безстроковими, якщо вони видані після 5 липня 2016 року закладам, акредитованим Головним сервісним центром МВС.
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