Новости Украины

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В Киеве перенесли запуск единого е-билета. Фото: ЦТС

В Киеве перенесли запуск единого е-билета

22 окт 2019, 14:56
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​Единый е-билет в Киеве не будет введен в эксплуатацию с 1 ноября 2019 года, о чем говорилось ранее. Ожидается, что его введут в пользование в следующем году, при этом сроки запуска не уточняются.

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Дата выпуска е-билета в эксплуатацию изменилась по причине решения некоторых вопросов. Среди них — организация проезда для льготных категорий населения, которые не имеют киевской прописки, сообщили в комментарии изданию «Вечерний Киев» в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Киевские власти считают, что вопрос должен решаться на государственном уровне. По мнению руководства столицы, нерешенной остается ситуация с изготовлением электронных ученических билетов, финансирование которых должно было начаться еще прошлым летом.

Это означает, что в общественном транспорте будут действовать одновременно новая и старая системы оплаты проезда, — объяснили в департаменте.

Ожидается, что пассажиры получат возможность рассчитываться за проезд как транспортной картой или QR-билетом, так и наличными. В свою очередь в наземном транспорте продолжат действовать бумажные билеты, а в метро — жетоны.

Изменение срока запуска промышленной эксплуатации системы происходит для того, чтобы е-билет был максимально удобным для каждого пассажира, независимо от его места регистрации или наличия льготной категории, — отметили в ведомстве.

Точную дату ввода системы в эксплуатацию власти обещают назвать в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский метрополитен с 1 ноября должен был ввести исключительно электронные средства оплаты проезда. Это предусмотрено законом об электронном билете и распоряжением Киевгоргосадминистрации о введении автоматической системы оплаты проезда. Пассажирам коммунального транспорта придется пользоваться е-билетами либо рассчитываться банковскими карточками.


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