Конфликт в "Слуге народа": у Зеленского отправляют на полиграф нардепов из финансового комитета Рады, фото — Политека

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В партии партии власти зреет конфликт. В Офисе президента требуют проверить часть нардепов «Слуги народа» на полиграфе. Их обвиняют в получении денег (30 тыс. долл. каждому) за голосование при рассмотрении нескольких законопроектов на Комитете Рады по вопросам финансов и банковской деятельности.

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Источниками этой информации стали сообщения бывшего вице-премьера Павла Розенко и нардепа Александра Дубинского в Фейсбук, а также собеседники «Украинской правды» в партии «Слуга народа».

Утверждается, что лидер фракции Давид Арахамия сообщил во внутреннем чате, что такое требование адресовал ему президент Владимир Зеленский. Проверку на детекторе лжи встретили во фракции прохладно, обвинив часть команды власти в донесении в Офис президента ложной информации.

Больше всего в этом смысле досталось депутатам Андрею Мотоловцу, Роксолане Пидласий и главе финансового комитета Даниилу Гетьманцеву.

Нардеп Дубинский рассказал, что именно этим депутатам не понравилось голосование членов комитета, на котором приняли решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность, а также демонополизацию рынка госзакупок через систему Prozorro, снижение цен на участие в торгах и обеспечения прозрачной работы АРМА.

Он заявил о готовности пройти проверку на детекторе относительно того, получал ли он деньги за голосование, но требует эту процедуру осуществить и для сотрудников Офиса президента, а также депутатов-авторов сомнительных законопроектов. По мнению Дубинского, речь идет и о таких резонансных законах: