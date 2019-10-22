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XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже
Эмблема парижской Олимпиады-2024 официально представлена (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n128419-emblema-parijskoy-olimpiady-2024-oficialno-predstavlena-foto-video.htmlРакурс
Эмблему XXXIII летних Олимпийских игр, которые состоятся в 2024 году в Париже, официально представил Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр.
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Эта эмблема выполнена в форме медали, на которой запечатлены контуры пламени, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Она символизирует сразу три вещи:
- золотую медаль (стремление к совершенству);
- олимпийский огонь, который объединяет людей вокруг спорта;
- Марианну — символ Французской республики, воплощающий ее ценности: «Свободу, Равенство и Братство».
Образ Марианны также служит напоминанием, что на Олимпийских играх 1900 года, которые тоже проходили в Париже, женщинам впервые разрешили на них соревноваться.
Кроме того, эта эмблема впервые будет одинаковой для Олимпийских и Паралимпийских игр и будет отличаться только размещенными снизу олимпийскими кольцами и паралимпийскими символами.
Напомним, недавно стало известно, что талисманом зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине, стала панда.
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