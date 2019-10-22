XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже

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Ракурс

Эмблему XXXIII летних Олимпийских игр, которые состоятся в 2024 году в Париже, официально представил Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр.

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Эта эмблема выполнена в форме медали, на которой запечатлены контуры пламени, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Она символизирует сразу три вещи:

золотую медаль (стремление к совершенству);

олимпийский огонь, который объединяет людей вокруг спорта;

Марианну — символ Французской республики, воплощающий ее ценности: «Свободу, Равенство и Братство».

Образ Марианны также служит напоминанием, что на Олимпийских играх 1900 года, которые тоже проходили в Париже, женщинам впервые разрешили на них соревноваться.

Кроме того, эта эмблема впервые будет одинаковой для Олимпийских и Паралимпийских игр и будет отличаться только размещенными снизу олимпийскими кольцами и паралимпийскими символами.

Напомним, недавно стало известно, что талисманом зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине, стала панда.