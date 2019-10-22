Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже

Эмблема парижской Олимпиады-2024 официально представлена (ФОТО, ВИДЕО)

22 окт 2019, 14:46
999

Эмблему XXXIII летних Олимпийских игр, которые состоятся в 2024 году в Париже, официально представил Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр.

Loading...

Эта эмблема выполнена в форме медали, на которой запечатлены контуры пламени, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Она символизирует сразу три вещи:

  • золотую медаль (стремление к совершенству);
  • олимпийский огонь, который объединяет людей вокруг спорта;
  • Марианну — символ Французской республики, воплощающий ее ценности: «Свободу, Равенство и Братство».

Образ Марианны также служит напоминанием, что на Олимпийских играх 1900 года, которые тоже проходили в Париже, женщинам впервые разрешили на них соревноваться.

Кроме того, эта эмблема впервые будет одинаковой для Олимпийских и Паралимпийских игр и будет отличаться только размещенными снизу олимпийскими кольцами и паралимпийскими символами.

Эмблема XXXIII летних Олимпийских и Паралимпийских игр, фото: НОК Украины

Напомним, недавно стало известно, что талисманом зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине, стала панда.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Кабмин дал старт проекту «Е-контракт»: чиновники обещают информационную революцию в сфере публичных финансов

Украинское правительство представило проект «Е-контракт», с помощью которого можно будет отслеживать контрактные отношения, возникающие по поводу государственных заказов

Новости Украины
16:18

СБУ задержала экс-заместителя министра экономики по подозрению в госизмене (ФОТО)

Оперативники Службы безопасности Украины задержали бывшего заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене. По данным спецслужбы, его действия нанесли масштабный ущерб обороноспособности государства

Правовые новости
15:47

Дело Грымчака переквалифицировали, его рассмотрит Антикоррупционный суд

Дело бывшего заместителя министра ВОТ Грымчака переквалифицировали, его будет расследовать НАБУ, а рассмотрит Антикоррупционный суд. Генпрокуратура сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила подозрение в злоупотреблении влиянием

Новости Украины
13:14
Новости партнеров
Загрузка...