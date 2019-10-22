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Ракурс
XXXIII літні Олімпійські ігри відбудуться в 2024 році в Парижі

Емблему паризької Олімпіади-2024 офіційно представлено (ФОТО, ВІДЕО)

22 жов 2019, 14:46
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Емблему XXXIII літніх Олімпійських ігор, які відбудуться в 2024 році в Парижі, офіційно представив Організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор.

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Ця емблема виконана у формі медалі, на якій відображені контури полум’я, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Вона символізує відразу три речі:

  • золоту медаль (прагнення до досконалості);
  • олімпійський вогонь, що об'єднує людей довкола спорту;
  • Маріанну — символ Французької республіки, який втілює її цінності: «Свободу, Рівність та Братерство».

Образ Маріанни також служить нагадуванням, що на Олімпійських іграх 1900 року, які теж відбувалися в Парижі, жінкам вперше дозволили на них змагатися.

Крім того, ця емблема вперше буде однаковою для Олімпійських та Паралімпійських ігор і відрізнятиметься лише розміщеними знизу олімпійськими кільцями та паралімпійськими символами.

Емблема XXXIII літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор, фото: НОК України

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що талісманом зимових Олімпійських ігор-2022, котрі відбудуться в Пекіні, стала панда.

Джерело: Ракурс


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