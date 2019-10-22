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Шлунок американця сам варив пиво, фото: pixabay

Шлунок варив пиво: у США затримали водія з синдромом автобродіння

22 жов 2019, 14:32
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П’яного водія за кермом автомобіля затримали у США. Незабаром фахівці встановили, що шлунок американця сам варив пиво.

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Медики діагностували у чоловіка синдром автобродіння. Про це повідомляє The Mirror.

У 2011 році він поранив палець і пройшов курс лікування антибіотиками. У поведінці чоловіка з’явилися дивні речі: безпричинна агресія, депресія та провали у пам’яті.

Невдовзі правоохоронці затримали його за водіння автомобіля в стані алкогольного сп’яніння. Аналіз показав, що кількість спиртного в крові чоловіка еквівалентна десяти одиницям алкоголю (100 г чистого спирту). Але сам затриманий вживання алкоголю заперечував.

Зрештою експерти діагностували у пацієнта синдром автобродіння. Цей стан характеризується незвичайною роботою шлунка, який виробляє власне пиво з продуктів із високим вмістом вуглеводів.

Пацієнту призначили нове лікування. В результаті він повернувся до нормального життя, але з часом почав помічати минулі симптоми, коли потай від лікарів поїв піци та випив газованої води.

Раніше повідомлялося, що американець мало не втратив зір через передозування «Віагрою». 50-річний чоловік перевищив допустиму дозу вдесятеро.


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