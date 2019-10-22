Допоміг вкрасти 2,5 млн грн: у Запоріжжі чиновника поліції підозрюють у розкраданні коштів. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128417-dopomig-vkrasty-2-5-mln-grn-u-zaporijji-chynovnyk-policiyi-pidozruut-u-rozkradanni-koshtiv-foto.html

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Розкрадання коштів в особливо великому розмірі розслідують правоохоронці в Запорізькій області. Тут заступник начальника одного з відділень поліції Головного управління Нацполиции Запорізької області став підозрюваним у справі про крадіжку майна на суму понад 2,5 млн грн.

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Чиновник допомагав злочинцям викрасти магістральні водопроводи, які перебували на території області. Слідчі Державного бюро розслідувань вже повідомили правоохоронцю про підозру, повідомили в прес-центрі Національної поліції.

У відомстві зазначають, що чиновник вступив у змову з групою цивільних, щоб викрасти «законсервовані» магістральні водопроводи. Користуючись своїм службовим становищем підозрюваний надав протиправні вказівки патрульним, які супроводжували вантажівки з викраденим державним майном.

За місцем проживання та роботи підозрюваного та його спільників пройшли обшуки. Найближчим часом майно чиновника може бути заарештовано.

Капітану поліції оголосили про підозру за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Він може опинитися за гратами на термін 7 до 12 років. Також йому загрожує конфіскація майна.

Нагадаємо, що у комунальному об'єднанні «Київзеленбуд» керівництво викрили у привласненні 10 млн грн бюджетних коштів. Розкрадання відбулося під час виконання капітального ремонту та благоустрою парку «Партизанська слава» в Дарницькому районі столиці.