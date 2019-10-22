Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Допоміг вкрасти 2,5 млн грн: у Запоріжжі чиновника поліції підозрюють у розкраданні коштів. Фото: 24 канал

Допоміг вкрасти 2,5 млн грн: у Запоріжжі чиновника поліції підозрюють у розкраданні коштів (ФОТО)

22 жов 2019, 14:15
999

Розкрадання коштів в особливо великому розмірі розслідують правоохоронці в Запорізькій області. Тут заступник начальника одного з відділень поліції Головного управління Нацполиции Запорізької області став підозрюваним у справі про крадіжку майна на суму понад 2,5 млн грн.

Loading...

Чиновник допомагав злочинцям викрасти магістральні водопроводи, які перебували на території області. Слідчі Державного бюро розслідувань вже повідомили правоохоронцю про підозру, повідомили в прес-центрі Національної поліції.

У відомстві зазначають, що чиновник вступив у змову з групою цивільних, щоб викрасти «законсервовані» магістральні водопроводи. Користуючись своїм службовим становищем підозрюваний надав протиправні вказівки патрульним, які супроводжували вантажівки з викраденим державним майном.

За місцем проживання та роботи підозрюваного та його спільників пройшли обшуки. Найближчим часом майно чиновника може бути заарештовано.

Допоміг вкрасти 2,5 млн грн: у Запоріжжі чиновник поліції підозрюється в розкраданні коштів. Фото: Нацполіція

Допоміг вкрасти 2,5 млн грн: у Запоріжжі чиновник поліції підозрюється в розкраданні коштів. Фото: Нацполіція

Капітану поліції оголосили про підозру за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Він може опинитися за гратами на термін 7 до 12 років. Також йому загрожує конфіскація майна.

Нагадаємо, що у комунальному об'єднанні «Київзеленбуд» керівництво викрили у привласненні 10 млн грн бюджетних коштів. Розкрадання відбулося під час виконання капітального ремонту та благоустрою парку «Партизанська слава» в Дарницькому районі столиці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Кабмін дав старт проекту «Е-контракт»: чиновники обіцяють інформаційну революцію у сфері публічних фінансів

Український уряд представив проект «Е-контракт», за допомогою якого можна буде відстежувати контрактні відносини, що виникають з приводу державних замовлень

Новини України
16:18

СБУ затримала екс-заступника міністра економіки за підозрою в держзраді (ФОТО)

Оперативники Служби безпеки України затримали колишнього заступника міністра економіки, який підозрюється у державній зраді. За даними спецслужби, його дії завдали масштабної шкоди обороноздатності держави

Юридичні новини
15:47

Справу Гримчака перекваліфікували, її розгляне Антикорупційний суд

Справу колишнього заступника міністра ТОТ Юрія Гримчака перекваліфікували, її буде розслідувати НАБУ, а розгляне Антикорупційний суд. Генпрокуратура зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред’явила підозру у зловживанні впливом

Новини України
13:14
Новини партнерів
Загрузка...