Помог украсть 2,5 млн грн: в Запорожье чиновник полиции подозревается в хищении средств. Фото: 24 канал

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Хищение средств в особо крупном размере расследуют правоохранители в Запорожской области. Здесь заместитель начальника одного из отделений полиции Главного управления Нацполиции Запорожской области стал подозреваемым по делу о краже имущества на сумму свыше 2,5 млн грн.

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Чиновник помогал преступникам похитить магистральные водопроводы, которые находились на территории области. Следователи Государственного бюро расследований уже сообщили правоохранителю о подозрении, сообщили в пресс-центре Национальной полиции.

В ведомстве отмечают, что чиновник вступил в сговор с группой гражданских, чтобы похитить «законсервированные» магистральные водопроводы. Пользуясь своим служебным положением подозреваемый предоставил противоправные указания патрульным, которые сопровождали грузовики с похищенным государственным имуществом.

По месту жительства и работы подозреваемого и его сообщников прошли обыски. В ближайшее время имущество чиновника может быть арестовано.

Капитану полиции объявили о подозрении по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Он может оказаться за решеткой на срок 7 до 12 лет. Также ему грозит конфискация имущества.

Напомним, что в коммунальном объединении «Киевзеленстрой» руководство уличили в присвоении 10 млн грн бюджетных средств. Хищение произошло во время выполнения капитального ремонта и благоустройства парка «Партизанская слава» в Дарницком районе столицы.