Прорыв дамбы в России: на месте инцидента нашли сейф с золотом

Последствия инцидента, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n128416-proryv-damby-v-rossii-na-meste-incidenta-nashli-seyf-s-zolotom.html

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В Красноярском крае РФ на месте прорыва дамбы в районе населенного пункта Щетинкино спасатели сегодня нашли закрытый металлический сейф с золотом.

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После того, как его открыли, внутри обнаружили девять колб с неповрежденными пломбами, в которых, вероятно, находилось золото, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Отмечается, что о наличии этого сейфа в одном из затопленных водой технических помещений раньше во время допросов сообщал генеральный директор предприятия «Сисим», которое в этом районе занималось добычей золота. Его, а также горного мастера и начальника участка суд арестовал на два месяца.

Ожидается, что на найденное в сейфе золото суд вскоре наложит арест.

Число жертв этого инцидента возросло до 17 человек. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

Напомним, в Красноярском крае утром 19 октября в результате прорыва дамб пятиметровая волна из смеси из глины, воды и грязи снесла ряд сооружений в расположенном рядом поселении золотодобытчиков. Следствие считает, что была нарушена технология проведения таких работ.