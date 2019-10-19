Силовики РФ обыскивают «Сибзолото» в связи с прорывом плотины, число погибших возросло, фото — ТАСС

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В компании-владельце разрушенной дамбы в Красноярском крае начался обыск. Одна бригада следователей работает в офисе «Сибзолота», другая — непосредственно на месте происшествия.

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По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, причиной прорыва дамбы мог стать селевой поток. Председатель правительства края Юрий Лапшин предположил, что прорыв дамбы могли спровоцировать обильные осадки, которые затопили золотодобывающий рабочий поселок, сообщает «Интерфакс».

Плотина в этом районе имела высоту около 5 м. Рабочий поселок было ниже этого уровня, и несколько домов, в которых жило примерно 80 человек, непосредственно примыкали к реке, что и привело к трагедии.

Один из сотрудников рудника рассказал, что всего дамб было четыре. Они удерживали отработанные, затопленные участки золотодобычи. Похожие события якобы происходили неоднократно.

В Красноярском крае следующий понедельник объявили днем ​​траура по погибшим в результате прорыва дамбы. По последним данным, погибли 15 человек, 14 в больнице, 13 в списке пропавших безвести. Прорыв дамбы на золотодобывающей шахте произошел рано утром 19 октября. Считают, что дамбу возвели с нарушением норм.

Затопило два общежития временного типа. Волна селевого потока достигала высоты около 4 м. Поселок старателей находится в тайге, на месте из-заа удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью.