Правительство РФ признало украинцев носителями русского языка. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n128299-pravitelstvo-rf-priznalo-ukraincev-nositelyami-russkogo-yazyka.html

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​Правительство России поддержало идею об отмене собеседования для украинцев и белорусов для признания их носителями русского языка при получении российского гражданства.

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Речь идет об украинцах и белорусах, которые свободно владеют русским языком. Признавать это будут во время подачи документов или же при помощи соответствующего заявления, сообщили на сайте российского правительства.

Порядок подачи заявлений будет определять российское Министерство внутренних дел. В ближайшее время документ, который предусматривает внесение изменений в ст. 331 закона «О гражданстве Российской Федерации», будет передан на рассмотрение Государственной Думе.

Отметим, что прежде нормы предусматривали, что иностранцы или лица без гражданства признаются носителями русского языка по ряду требований. Среди них — постоянное проживание этих людей или их родственников на территории России.

Напомним, в октябре Генеральную прокуратуру заинтересовала выдача российских, венгерских, польских и румынских паспортов украинцам. Сотрудниками правоохранительной структуры возбуждено уголовное производство по данному факту.

Как известно, весной этого года Россия начала раздачу своих паспортов на оккупированном Донбассе.