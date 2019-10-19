Новини України

Уряд РФ визнав українців носіями російської мови. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n128299-uryad-rf-vyznav-ukrayinciv-nosiyamy-rosiyskoyi-movy.html

Ракурс

​Уряд Росії підтримав ідею про скасування співбесіди для українців і білорусів для визнання їх носіями російської мови при отриманні російського громадянства.

Loading...

Йдеться про українців і білорусів, які вільно володіють російською мовою. Визнавати це будуть під час подачі документів або ж за допомогою відповідної заяви, повідомили на сайті російського уряду.

Порядок подачі заяв визначатиме російське Міністерство внутрішніх справ. Найближчим часом документ, який передбачає внесення змін до ст. 331 закону «Про громадянство Російської Федерації», буде переданий на розгляд Державній Думі.

Відзначимо, що раніше норми передбачали, що іноземці або особи без громадянства визнаються носіями російської мови з ряду вимог. Серед них — постійне проживання цих людей або їх родичів на території Росії.

Нагадаємо, в жовтні Генеральну прокуратуру зацікавила видача російських, угорських, польських і румунських паспортів українцям. Співробітниками правоохоронної структури порушено кримінальне провадження за даним фактом.

Як відомо, навесні цього року Росія почала роздачу своїх паспортів на окупованому Донбасі.