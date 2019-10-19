Новини України

Побили через суперечку: київським поліцейським повідомили про підозру в тортурах. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n128298-pobyly-cherez-superechku-kyyivskym-policeyskym-povidomyly-pidozru-v-torturah.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у тортурах двом поліцейським Васильківського відділу поліції ГУ Нацполиции Київської області, які побили чоловіка в грудні минулого року.

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Слідство встановило, що двоє правоохоронців почали суперечку з чоловіком на зупинці громадського транспорту, після чого поліцейські застосували сльозогінний газ і почали бити співрозмовника прикладом автомата, повідомили в Telegram-каналі директора ДБР Романа Труби.

На відео добре видно, що людей в погонах зовсім не бентежить кількість перехожих і автомобілів навколо. Вони цинічно продовжують застосовувати силу, — зазначає глава відомства.

Після цього поліцейські наділи на жертву наручники і вивезли на безлюдну місцевість Васильківського району. Тут вони продовжили жорстоко бити чоловіка. Після цього вони закрили людину в багажнику, перед цим вдаривши її прикладом автомата по голові. Знущалися вони над чоловіком близько чотирьох годин, зазначив Труба.

Глава ДБР зазначив, що родичі чоловіка його розшукували. Знайти його вдалося в поліцейській дільниці Васильківського району, куди його повернули горе-поліцейські. При цьому вони виписали йому протоколи про адмінпорушення і намагалися приховати сліди злочину.

Нагадаємо, що двоє правоохоронців на Одеському залізничному вокзалі незаконно затримали двох людей, після чого доставили у відділок і «вибивали» визнання.