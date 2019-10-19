Избили из-за спора: киевским полицейским сообщили о подозрении в пытках. Фото: Главред

https://racurs.ua/n128298-izbili-iz-za-spora-kievskim-policeyskim-soobschili-o-podozrenii-v-pytkah.html

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в пытках двум полицейским Васильковского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области, которые избили мужчину в декабре прошлого года.

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Следствие установило, что двое правоохранителей начали спор с мужчиной на остановке общественного транспорта, после чего полицейские применили слезоточивый газ и начали бить собеседника прикладом автомата, сообщили в Telegram-канале директора ГБР Романа Трубы.

На видео хорошо видно, что людей в погонах совсем не смущает количество прохожих и автомобилей вокруг. Они цинично продолжают применять силу, — отмечает глава ведомства.

После этого полицейские надели на жертву наручники и вывезли на безлюдную местность Васильковского района. Здесь они продолжили жестоко избивать мужчину. После этого они закрыли человека в багажнике, перед этим ударив его прикладом автомата по голове. Издевались они над мужчиной около четырех часов, отметил Труба.

Глава ГБР отметил, что родственники мужчины его разыскивали. Найти его удалось в полицейском участке Васильковского района, куда его вернули горе-полицейские. При этом они выписали ему протоколы об админнарушении и пытались скрыть следы преступления.

Напомним, что двое правоохранителей на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек, после чего доставили их в участок и «выбивали» признание.