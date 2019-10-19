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Украина может получить транш от МВФ еще в этом году - Маркарова. Фото: 24 канал

Украина может получить транш от МВФ еще в этом году — Маркарова

19 окт 2019, 13:34
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Оксана Маркарова, министр финансов Украины, в США провела встречу с топ-чиновниками МВФ и Евросоюза, по итогам которой сообщила о том, что второй транш макрофинансовой помощи Украина может получить уже до конца года.

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В частности, с Маркаровой в США встречался исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики, еврокомиссар по финансовым делам Валдис Домбровскис, написала она в Facebook после трехдневного визита украинской делегации в США.

Договорились с Валдисом Домбровскисом о плане действий относительно второго транша макрофина, где уже выполнены все условия, кроме одного, и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год, — отметила министр.

Также Маркарова анонсировала визит миссии МВФ в Киев в ближайшее время.

Напомним, что Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, прокомментировал информацию о том, что Международный валютный фонд приостановил переговоры о выдаче нового транша Украине из-за ситуации, которая возникла вокруг «ПриватБанка».

Источник: Ракурс


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