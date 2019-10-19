Новини України

Україна може отримати транш від МВФ ще в цьому році - Маркарова. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128297-ukrayina-moje-otrymaty-transh-vid-mvf-sche-v-comu-roci-markarova.html

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Оксана Маркарова, міністр фінансів України, в США провела зустріч з топ-чиновниками МВФ і Євросоюзу, за підсумками якої повідомила про те, що другий транш макрофінансової допомоги Україна може отримати вже до кінця року.

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Зокрема, з Маркаровою в США зустрічався виконавчий віце-президент Єврокомісії з питань економіки, єврокомісар з фінансових справ Валдіс Домбровскіс, написала вона в Facebook після триденного візиту української делегації в США.

Домовилися з Валдісом Домбровскісом про план дій щодо другого траншу макрофіну, де вже виконані всі умови, крім одного, і де ще залишається шанс отримати кошти в цьому році. А також обговорили питання фінансування на 2020 рік, — зазначила міністр.

Також Маркарова анонсувала візит місії МВФ до Києва найближчим часом.

Нагадаємо, що Тимофій Мілованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, прокоментував інформацію про те, що Міжнародний валютний фонд призупинив переговори про видачу нового траншу Україні через ситуацію, яка виникла навколо «Приватбанку».