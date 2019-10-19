Новини України

Під Києвом зафіксували спалах ботулізму, є жертва. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n128296-pid-kyievom-zafiksuvaly-spalah-botulizmu-ie-jertva.html

Ракурс

Спалах ботулізму в Київській області забрав життя однієї людини. Ще двоє хворих на ботулізм залишаються під наглядом лікарів.

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Жертва заразилася ботулізмом під час вживання в їжу в’яленої риби, повідомили сьогодні в прес-службі Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Встановити джерело зараження фахівці змогли в ході санітарних та епідеміологічних експертиз.

Також відомо про ще двох хворих на Київщині, які також заразилися через харчові продукти. Один з них вживав у їжу консерви промислового виготовлення і кефаль, яку купили на ринку в Херсонській області, засолили в домашніх умовах, а потім відправили по пошті в Київську область.

У Держпродспоживслужбі звернулися до громадян із закликом ретельно вибирати продукти, дивитися на термін придатності і намагатися не вживати продукти, в якості яких є хоч найменші сумніви.

Нагадаємо, що в Україні померла п’ятирічний дитина з протипоказанням до щеплення від кору.