Ботулізм в Україні: причини, симптоми, сироватка від ботулізму

https://racurs.ua/ua/2374-botulizm-v-ukrayini-z-yavylasya-kanadska-syrovatka-hvoryh-dedali-bilshe.html

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«Ура! Жаданий канадський протиботулінічний антитоксин є у нас у відділенні! Вперше за багато років. Але — замало, лише кілька доз, а хворих все більше і більше. Тому будьте обережні з рибою, друзі. Зараз — найнебезпечніший період», — попереджає доктор медичних наук, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця Ольга Голубовська. Не варто забувати, що ботулізм в Україні — вкрай небезпечне захворювання.

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Сироватка від ботулізму в Україні: краще пізно, ніж ніколи

Безперечно, новина про те, що Україна нарешті закупила рятівну сироватку від ботулізму за бюджетні гроші і вона розподілена в регіони, не може не радувати. Засмучує кілька моментів. Ми радіємо колись звичному препарату, немов чуду. Інфекціоністи з гіркотою згадують часи, коли стратегічні запаси сироваток були в наявності буквально в кожному інфекційному відділенні. Сироватка, як скальпель у хірурга — має бути під рукою. Зволікання — ціна чийогось життя.

Чому рятівна протиотрута не закуповувалась останніми роками? Адже ботулізм в Україні, як і літо, приходить завжди, крокує поруч з в'яленою рибою і консервацією. Залишити країну без єдиного лікування — м'яко кажучи, недалекоглядна політика.

«Рушниця» вистрілила влітку 2017 року — причиною майже половини летальних випадків ботулізму стала риба промислового виробництва. Зараження продуктами, що продаються в офіційних торгових точках, — це НП для будь-якої країни. За відсутності протиотрути — катастрофа. Чим лікували? На свій страх і ризик лікарі використовували не зареєстровані в Україні препарати (найлегше дістати російську сироватку, а під час рятування людини на патріотизм часу не залишається). Потім були невеличкі поставки сироватки з Канади — гуманітарна допомога, яка швидко розходилася. Тільки у 2019 році Україна закупила сироватку від ботулізму централізовано, минулого тижня препарат розподілили по регіонах.

Ще одна хороша новина: закуплена сироватка від ботулізму — високої якості (виробництво Канада), з великим строком придатності — щонайменше два роки. Вражає вартість канадського антитоксину — майже 97 тис. грн за один флакон (на одного хворого)! Тоді як, наприклад, протиботулінічна сироватка виробництва РФ коштує близько 800 руб. (трохи більш як 300 грн) за упаковку (розрахована на кількох хворих).

«Препарат дуже хороший, містить антитоксини навіть проти тих типів ботулізму, що не вражають людину», — з іронією зауважує Ольга Голубовська. Сподіватимемося, що 240 доз, закуплених для України, нам вистачить.

Пригнічує, що попри потужний потік інформації про те, як уберегтися від ботулізму в Україні, захворюваність в країні продовжує зростати. Одним з головних джерел зараження є копчена риба кустарного виробництва, куплена з рук. Постраждалі часто знають про небезпеку, але вперто продовжують ризикувати. Кожен випадок недолугості й безвідповідальності коштує державі 97 тис. грн.

Ботулізм в Україні: з чим його їдять

Днями Міністерство охорони здоров'я оприлюднило статистику: з початку року в Україні на ботулізм захворіла 51 особа. Найбільше випадків зафіксовано в Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій областях і Києві.

Збудник ботулізму «живе» у ґрунті, а в організм найчастіше потрапляє з їжею — в'яленою, копченою рибою або домашніми консервами. Визначити за смаком або кольором, чи заражені на ботулотоксин продукти, вам не вдасться, адже одна з найсильніших отрут у природі не змінює смак і вигляд їжі.

Найнебезпечніші продукти у плані ботулізму: в'ялена, копчена, солона або консервована риба; м'ясні та грибні консерви, особливо домашнього виробництва; копчене м'ясо. Любите консервувати? Будь-яку консервацію перед вживанням краще прогріти. Більшість білків (ботулотоксин має білкову структуру) руйнуються при нагріванні. Якщо хочете себе убезпечити, прогрійте консервовану їжу хоча б до 50‒60 градусів, краще до появи пухирців. Це зруйнує токсин.

Ботулізм в Україні: як розпізнати — основні симптоми

Найчастіше перші симптоми ботулізму з'являються не відразу, приблизно через 12‒24 години після вживання зараженої їжі. Зверніть увагу, що одні симптоми можуть проявлятися раніше, інші — пізніше (іноді через 3‒5 днів). Крім інших факторів, час появи перших симптомів залежить від тяжкості захворювання: чим воно важче, тим коротший інкубаційний період.

Симптоми ботулізму:

порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;

сильно виражена сухість у роті,

важко говорити (голос стає гугнявим, тихим або зовсім зникає);

підвищена стомлюваність, запаморочення, м'язова слабкість;

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, пронос, блювота, пізніше — здуття живота, запор);

ураження м'язів шиї і кінцівок.

Біда в тому, що більшість людей серйозно не сприймають перші симптоми ботулізму. Адже перші ознаки захворювання виникають поступово і виражені не сильно. Зазвичай це втома, легке запаморочення, сухість у роті, нудота.

«Перший явно «ботулічний» симптом — порушення зору. Люди найчастіше скаржаться на «сітку або туман» перед очима, предмети двояться, читати доволі важко, починається параліч очних м’язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. У горлі ніби з’являється «грудка», боляче ковтати і навіть говорити. Це все пов’язано з ураженням ковтальних м'язів», — пояснює Федір Лапій, дитячий лікар-інфекціоніст.

У наступні дні може сильно боліти голова, мучити безсоння, в тілі відчувається слабкість, підвищується температура. У важких випадках з'являється відчуття нестачі повітря, тягар у грудній клітці. Розвивається дихальна недостатність — часта причина смерті при ботулізмі. Тому так важливо якомога раніше отримати медичну допомогу. За найменшої підозри на ботулізм негайно зверніться до лікаря. Госпіталізація обов'язкова незалежно від тяжкості хвороби.

Лікування ботулізму в більшості випадків супроводжується введенням ботулінічного антитоксину — препарату, що містить антитіла для нейтралізації токсину. Чим раніше хворому введуть протиотруту, тим менше ризиків для його здоров'я, ускладнень і незворотних наслідків.

«І ще. З ботулізмом якось вирішили. А ось дифтерійного антитоксину досі немає. Тобто раптом щось — лікувати нічим. Тож давайте згадаємо, коли востаннє прищеплювалися проти дифтерії. І якщо минуло 10 років — ласкаво просимо. Чого-чого, а вакцини для профілактики дифтерії заодно з правцем, що особливо актуально влітку, в нас удосталь», — радить лікар-інфекціоніст Андрій Сніцар.