Ботулизм в Украине: причины, симптомы, сыворотка от ботулизма

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«Ура! Заветный канадский противоботулинический антитоксин есть у нас в отделении! Впервые за много лет. Но — мало, всего несколько доз, а больных все больше и больше. Поэтому будьте осторожны с рыбой, друзья. Сейчас — самый опасный период», — предупреждает доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца Ольга Голубовская. Не стоит забывать, что ботулизм в Украине — крайне опасное заболевание.

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Сыворотка от ботулизма в Украине: лучше поздно, чем никогда

Бесспорно, новость о том, что Украина наконец-то закупила спасительную сыворотку от ботулизма за бюджетные деньги и она распределена в регионы, не может не радовать. Огорчает несколько моментов. Мы восторгаемся когда-то привычному препарату, словно чуду. Инфекционисты с горечью вспоминают времена, когда стратегические запасы сывороток были в наличии буквально в каждом инфекционном отделении. Сыворотка, как скальпель у хирурга — должна быть под рукой. Промедление — цена чьей-то жизни.

Почему спасительное противоядие не закупалось последние годы? Ведь ботулизм в Украине, как и лето, приходит всегда, шагает рядом с вяленой рыбой и консервацией. Оставить страну без единственного лечения — мягко говоря, недальновидная политика.

«Ружье» выстрелило летом 2017 года — причиной почти половины летальных случаев ботулизма стала рыба промышленного производства. Заражение продуктами, продающихся в официальных торговых точках, — это ЧП для любой страны. При отсутствии противоядия — катастрофа. Чем лечили? На свой страх и риск врачи использовали не зарегистрированные в Украине препараты (легче всего достать российскую сыворотку, а при спасении человека на патриотизм времени не остается). Затем были небольшие поставки сыворотки из Канады — гуманитарная помощь, которая быстро расходилась. Только в 2019 году Украина закупила сыворотку от ботулизма централизованно, на прошлой неделе препарат распределили по регионам.

Еще одна хорошая новость: закупленная сыворотка от ботулизма — высокого качества (производство Канада), с большим сроком годности — не менее двух лет. Впечатляет стоимость канадского антитоксина — почти 97 тыс. грн за один флакон (на одного больного)! Тогда как, например, противоботулиническая сыворотка производства РФ стоит около 800 руб. (чуть более 300 грн) за упаковку (рассчитана на нескольких больных).

«Препарат очень хороший, содержит антитоксины даже против тех типов ботулизма, которые не поражают человека», — с иронией замечает Ольга Голубовская. Будем надеяться, что 240 доз, закупленных для Украины, нам хватит.

Удручает, что несмотря на мощный поток информации о том, как уберечься от ботулизма в Украине, заболеваемость в стране продолжает расти. Одним из главных источников заражения является копченая рыба кустарного производства, купленная с рук. Пострадавшие зачастую знают об опасности, но упорно продолжают рисковать. Каждый случай бестолковости и безответственности стоит государству 97 тыс. грн.

Ботулизм в Украине: с чем его едят

На днях Минздрав обнародовал статистику: с начала года в Украине ботулизмом заболел 51 человек. Больше всего случаев зафиксировано в Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской областях и Киеве.

Возбудитель ботулизма «живет» в почве, а в организм чаще всего попадает с пищей — вяленой, копченой рыбой или домашними консервами. Определить по вкусу или цвету, заражены ли ботулотоксином продукты, вам не удастся, ведь один из самых сильных ядов в природе не изменяет вкус и вид пищи.

Самые опасные продукты в отношении ботулизма: вяленая, копченая, соленая или консервированная рыба; мясные и грибные консервы, особенно домашнего производства; копченое мясо. Любите консервировать? Любую консервацию перед употреблением лучше прогреть. Большинство белков (ботулотоксин имеет белковую структуру) разрушаются при нагревании. Если хотите себя обезопасить, прогрейте консервированную пищу хотя бы до 50‒60 градусов, лучше до появления пузырьков. Это разрушит токсин.

Ботулизм в Украине: как распознать — основные симптомы

Чаще всего первые симптомы ботулизма появляются не сразу, примерно через 12‒24 часа после употребления зараженной пищи. Обратите внимание, что одни симптомы могут проявляться раньше, другие — позже (иногда через 3‒5 дней). Кроме других факторов, время появления первых симптомов зависит от тяжести заболевания: чем тяжелее, тем короче инкубационный период.

Симптомы ботулизма:

нарушение близкого зрения: вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;

сильно выраженная сухость во рту,

трудно говорить (голос становится гнусавым, тихим или вовсе пропадает);

повышенная утомляемость, головокружение, мышечная слабость;

кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, понос, рвота, позже — вздутие живота, запор);

поражение мышц шеи и конечностей.

Беда в том, что большинство людей серьезно не воспринимают первые симптомы ботулизма. Ведь первые признаки заболевания возникают постепенно и выражены не сильно. Как правило, это усталость, легкое головокружение, сухость во рту, тошнота.

«Первый явно «ботулинический» симптом — нарушение зрения. Люди чаще всего жалуются на «сетку или туман» перед глазами, предметы двоятся, читать довольно трудно, начинается паралич глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса. В горле будто появляется «ком», больно глотать и даже говорить. Это все связано с поражением глотательных мышц», — объясняет Федор Лапий, детский врач-инфекционист.

В последующие дни может сильно болеть голова, мучает бессонница, в теле ощущается слабость, повышается температура. В тяжелых случаях появляется ощущение нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке. Развивается дыхательная недостаточность — частая причина смерти при ботулизме. Поэтому так важно как можно раньше получить медицинскую помощь. При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь к врачу. Госпитализация обязательна независимо от тяжести болезни.

Лечение ботулизма в большинстве случаев сопровождается введением ботулинического антитоксина — препарата, содержащего антитела для нейтрализации токсина. Чем раньше больному введут противоядие, тем меньше рисков для его здоровья, осложнений и необратимых последствий.

«И еще. С ботулизмом как-то решили. А вот дифтерийного антитоксина по-прежнему нет. То есть в случае чего — лечить нечем. Поэтому давайте вспомним, когда последний раз прививались против дифтерии. И если прошло 10 лет — милости просим. Чего-чего, а вакцины для профилактики дифтерии заодно со столбняком, что особенно актуально летом, у нас хватает», — советует врач-инфекционист Андрей Сницарь.