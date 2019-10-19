Новости Украины

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Ракурс
Под Киевом зафиксировали вспышку ботулизма, есть жертва. Фото: Pixabay

Под Киевом зафиксировали вспышку ботулизма, есть жертва

19 окт 2019, 12:39
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Вспышка ботулизма в Киевской области забрала жизнь одного человека. Еще двое больных ботулизмом остаются под наблюдением врачей.

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Жертва заразилась ботулизмом во время употребления в пищу вяленой рыбы, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Установить источник заражения специалисты смогли в ходе санитарных и эпидемиологических экспертиз.

Также известно о еще двух больных в Киевской области, которые также заразились через пищевые продукты. Один из них употреблял в пищу консервы промышленного изготовления и кефаль, которую купили на рынке в Херсонской области, засолили в домашних условиях, а затем отправили по почте в Киевскую область.

В Госпродпотребслужбе обратились к гражданам с призывом тщательно выбирать продукты, смотреть на сроки годности и стараться не употреблять продукты, в качестве которых есть хоть малейшие сомнения.

Напомним, что в Украине умер пятилетний ребенок с противопоказанием к прививке от кори.

Источник: Ракурс


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