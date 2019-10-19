Новости Украины

Горбатюка не допустили к переаттестации в Офис генпрокурора. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n128295-gorbatuka-ne-dopustili-k-pereattestacii-v-ofis-genprokurora.html

Ракурс

Сергей Горбатюк, руководитель Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, не допущен к переаттестации на должности в Офис генерального прокурора.

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Вместе с Горбатюком не допустили еще более 200 прокуроров, в числе которых и Алексей Донской. Таким образом, все они не смогут занимать должности в Офисе генпрокурора, сообщила сегодня в Facebook журналист Ирина Ромалийская.

Она объяснила, что для допуска необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования может браться во внимание анонимная информация о прокуроре, которую не нужно будет официально подтверждать.

Некоторые прокуроры решили не идти на это нарушение закона… В результате — они отказались подписывать такое заявление… Что в итоге? В итоге к аттестации не допустили. По моим данным, речь идет более чем о 200 прокуроров из ГПУ (всего их около 1300). Некоторых из недопущенных уже уволили, — уточнила Ромалийская.

Сам Горбатюк в комментарии к посту написал, что у него есть вопросы к реформе Генпрокуратуры.

В полиции именно так и произошло — большая часть уволенных восстановилась. Те же грабли только под новым соусом, — написал он.

Напомним, что в августе Горбатюк решил судиться с бывшим генпрокурором Юрием Луценко.