Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Под Черниговом полицейский насмерть сбил велосипедиста. Фото: Нацполиция

Под Черниговом полицейский насмерть сбил велосипедиста (ФОТО)

19 окт 2019, 11:11
999

Смертельное ДТП в Черниговской области произошло поздним вечером 18 октября. В районе города Сосница сотрудник правоохранительных органов совершил наезд на велосипедиста, который скончался от полученных травм на месте.

Loading...

В момент аварии сотрудник полиции находился вне службы. Сама авария произошла на неосвещенной части дороги. По данным пресс-службы Национальной полиции Черниговской области, велосипедист 1964 года рождения двигался в попутном направлении с правой стороны.

Полицейских и скорую помощь на место вызвал сам правоохранитель. Как показали результаты освидетельствования водителя автомобиля, он был трезв.

Под Черниговом полицейский насмерть сбил велосипедиста. Фото: Нацполиция

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Также проводится служебное расследование.

Напомним, что 3 октября в городе Александрия полицейский также насмерть сбил велосипедиста.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Украинец Гвоздик потерпел первое поражение и лишился чемпионского пояса (ВИДЕО)

В ночь на 19 октября в американской Филадельфии прошел бой между украинским чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и обладателем титула IBF из России Артуром Бетербиевым

Новости Украины
08:18

На Львовщине в двух городах объявили чрезвычайную ситуацию из-за возможного срыва отопительного сезона

В городах Новый Роздол и Новояворовск во Львовской области власти объявили чрезвычайную ситуацию из-за неготовности начать отопительный сезон

Новости Украины
18:23   18 окт
Новости партнеров
Загрузка...