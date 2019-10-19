Новости Украины

Под Черниговом полицейский насмерть сбил велосипедиста. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n128294-pod-chernigovom-policeyskiy-nasmert-sbil-velosipedista-foto.html

Ракурс

Смертельное ДТП в Черниговской области произошло поздним вечером 18 октября. В районе города Сосница сотрудник правоохранительных органов совершил наезд на велосипедиста, который скончался от полученных травм на месте.

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В момент аварии сотрудник полиции находился вне службы. Сама авария произошла на неосвещенной части дороги. По данным пресс-службы Национальной полиции Черниговской области, велосипедист 1964 года рождения двигался в попутном направлении с правой стороны.

Полицейских и скорую помощь на место вызвал сам правоохранитель. Как показали результаты освидетельствования водителя автомобиля, он был трезв.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Также проводится служебное расследование.

Напомним, что 3 октября в городе Александрия полицейский также насмерть сбил велосипедиста.