Під Черніговом поліцейський на смерть збив велосипедиста. Фото: Нацполіція

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Смертельна ДТП в Чернігівській області сталася пізно ввечері 18 жовтня. У районі міста Сосниця співробітник правоохоронних органів скоїв наїзд на велосипедиста, який помер від отриманих травм на місці.

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У момент аварії співробітник поліції перебував поза службою. Сама аварія сталася на неосвітленій частині дороги. За даними прес-служби Національної поліції Чернігівської області, велосипедист 1964 року народження рухався в попутному напрямку з правого боку.

Поліцейських і швидку допомогу на місце викликав сам правоохоронець. Як показали результати огляду водія автомобіля, він був тверезий.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Також проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, що 3 жовтня в місті Олександрія поліцейський насмерть збив велосипедиста.