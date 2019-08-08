Страсти в ГПУ: Горбатюк через суд добивается отмены приказа Луценко

https://racurs.ua/n125339-strasti-v-gpu-gorbatuk-cherez-sud-dobivaetsya-otmeny-prikaza-lucenko.html

Ракурс

Сергей Горбатюк, глава департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры, решил судиться с генпрокурором Юрием Луценко. Иск уже поступил в Окружной админсуд Киева.

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Горбатюк через суд хочет отменить приказ Луценко о служебном расследовании относительно блокирования следователями и главой департамента спецрасследований Генпрокуратуры передачи материалов уголовного производства в Антикоррупционное бюро. Об этом сегодня сообщает «Судебная власть».

Сам Горбатюк заявил «Украинской правде», что подал иск против Луценко около недели назад.

Генпрокуратура назначила служебное расследование, а мы обжаловали тот приказ. Само расследование проводилось. Возможно, уже и завершилось, — отметил он, не уточнив, о каком именно уголовном производстве идет речь.

В свою очередь в пресс-службе Луценко заявили, что пока не ознакомлены с иском.

Как известно, в конце июля НАБУ обыскивало Окружной административный суд Киева. Тогда Горбатюк заявлял, что следственные действия связаны с системным вмешательством судей ОАСК в деятельность высших органов государственной власти и принятием заведомо неправосудных решений.

Глава этого суда Павел Вовк и трое его коллег получили сообщения о подозрении во время допроса в Генпрокуратуре. При этом Горбатюк обвинял руководство ГПУ в затягивании подписания подозрений судьям ОАСК.