Страсті в ГПУ: Горбатюк через суд добивається скасування наказу Луценка

https://racurs.ua/ua/n125339-strasti-v-gpu-gorbatuk-cherez-sud-dobyvaietsya-skasuvannya-nakazu-lucenka.html

Ракурс

Сергій Горбатюк, глава департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, позивається до генпрокурора Юрія Луценка. Позов вже надійшов в Окружний адмінсуд Києва.

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Горбатюк через суд прагне скасувати наказ Луценка про службове розслідування щодо блокування слідчими і главою департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури передачі матеріалів кримінального провадження до Антикорупційного бюро. Про це сьогодні повідомляє «Судова влада».

Сам Горбатюк заявив «Українській правді», що подав позов проти Луценка близько тижня тому.

Генпрокуратура призначила службове розслідування, а ми оскаржили той наказ. Саме розслідування проводилося. Можливо, вже й завершено, — зазначив він, не уточнивши, про яке саме кримінальне провадження йдеться.

У свою чергу в прес-службі Луценка заявили, що поки що не ознайомлювалися з позовом.

Як відомо, наприкінці липня НАБУ обшукувало Окружний адміністративний суд Києва. Тоді Горбатюк заявляв, що слідчі дії пов’язані з системним втручанням суддів ОАСК до діяльності вищих органів державної влади й ухваленням завідомо неправосудних рішень.

Глава цього суду Павло Вовк та троє його колег отримали повідомлення про підозру під час допиту в Генпрокуратурі. При цьому Горбатюк звинувачував керівництво ГПУ в затягуванні підписання підозр суддям ОАСК.